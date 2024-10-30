Altın rekor serisine devam ediyor! Gram altın zirveyi gördü! İşte 30 Ekim 2024 altın fiyatları

30 Ekim 2024 07:26 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 07:38

Küresel piyasalarda altın fiyatları Orta Doğu'da süren gerginlik ve ABD seçimlerinin yaklaşması nedeniyle rekor tazeledi. Gram altın, çeyrek altında fiyatları fırladı. İşte 30 Ekim 2024 altın fiyatları...

Dolar ve altın için 7 Kasım uyarısı! Çeyrek altın 5 bin 500 lirayı görecek

Dolar ve altın için 7 Kasım uyarısı! Çeyrek altın 5 bin 500 lirayı görecek

Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle ons altın fiyatı 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Serbest piyasada gram altın​ 3.063,71 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.216,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ REKOR KIRDI

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 30 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

30 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.063,19

Satış 3.063,71

30 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.148,00

Satış 5.216,00

30 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.265,00

Satış 10.426,00

30 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.530,00

Satış 20.779,00

30 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.777,52

Satış 2.777,87