Altın rekor üstüne rekor kırdı! İşte 14 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

14 Eylül 2024 07:18 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 08:39

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentileri haftanın son işlem gününde altına rekor üstüne rekor kırdırdı.. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Eylül 2024 altın fiyatları...

İslam Memiş altının nereden alınması gerektiğini açıkladı: Çok daha ucuz altın alma fırsatı! Banka mı kuyumcu mu?

İslam Memiş altının nereden alınması gerektiğini açıkladı: Çok daha ucuz altın alma fırsatı! Banka mı kuyumcu mu?

Altın yatırımı için dikkat edilmesi gereken 3 kritik detay! Enflasyon hareketliliğinde altın fiyatı caydırıcı olacak

Altın yatırımı için dikkat edilmesi gereken 3 kritik detay! Enflasyon hareketliliğinde altın fiyatı caydırıcı olacak

Ons altın, uluslararası piyasalarda ak saatlerinde 2 bin 578 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 2 milyon 824 bin liraya yükseldi. Serbest piyasada gram altın​ 2.810,55 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.677,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ REKOR KIRDI

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın​, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Eylül 2024 çeyrek altın​, yarım altın​ ve gram altın​ alış-satış fiyatları...

14 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN​ NE KADAR?

Alış 2.809,88

Satış 2.810,55

14 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.610,00

Satış 4.677,00

14 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.191,00

Satış 9.348,00

14 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.383,00

Satış 18.629,00

14 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.577,74

Satış 2.578,36