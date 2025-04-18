Altın rekor üstüne rekor kırdı, tahminler değişti: ABD’li dev banka altın tahminini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Citi, ons altın için üç aylık fiyat hedefini yukarı çekti. Daha önce 3.200 dolar olarak belirlediği tahmini, son raporunda 3.500 dolara yükseltti.

Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası bankalar tahminlerini bir bir değiştiriyor. Rothschildlerin kuruluşunda yer aldığı ABD’li yatırım bankası Citi, ons altın için üç aylık fiyat hedefini yukarı çekti. Daha önce 3.200 dolar olarak belirlediği tahmini, son raporunda 3.500 dolara yükseltti. Bu revizyonun arkasında ise Çin başta olmak üzere artan alımlar, küresel piyasalardaki zayıflık ve tarifelerle ilgili belirsizlikler var. Bankanın analizine göre, yatırımcılar güvenli liman arayışına yeniden yönelirken, bu durum altına olan talebi ciddi biçimde artırıyor.

TALEP, ÜRETİMİ KATLADI

Citi’nin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise arz-talep dengesindeki çarpıcı tablo. İkinci çeyrek için yapılan tahmin, yatırım ve sanayi talebinin, altın madeni üretiminin yüzde 110’una ulaşacağı yönünde. Bu oran, 2008’deki küresel finans krizinden bu yana görülen en yüksek seviye.

MERKEZ BANKALARI VE ETF’LER ALIMDA

Raporda, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankalarının altın rezervlerini artırdığı vurgulandı. Çin bu alımların başını çekerken, borsa yatırım fonları (ETF) ve tezgah üstü piyasalarda da yatırımcı ilgisinin yükselişte olduğu belirtildi. Bu trendin, hem küresel hem de ABD ekonomisine yönelik belirsizliklerden beslendiği kaydedildi.