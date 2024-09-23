Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 23 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

23 Eylül 2024 07:32 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 08:08

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimini açıklamasıyla birlikte altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 23 Eylül 2024 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda hareketliliğe neden olan faiz indirimi kararıyla altın yükselişini sürdürüyor. Tarihi zirveleri gören altın yeni haftaya yeni bir rekorla başladı. Serbest piyasada gram altın 2.879,44 TL'den, çeyrek altın ise 4.831,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE!

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.879,05

Satış 2.879,44

23 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.781,00

Satış 4.831,00

23 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.532,00

Satış 9.657,00

23 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.065,00

Satış 19.246,00

23 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.629,85

Satış 2.630,12