Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 31 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

31 Ekim 2024 07:15 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:39

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu hafta gram altın ve ons altın rekor üstüne rekor kırdı. İşte 31 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

Altın fiyatı yeni rekoru gördü, talep daha da arttı! İşte satın alınması gereken 3 altın seçeneği

Altın fiyatı yeni rekoru gördü, talep daha da arttı! İşte satın alınması gereken 3 altın seçeneği

Altın fiyatları ABD'de yaklaşan seçimler ve Orta Doğu'daki kaos ortamı nedeniyle rekor kırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın tarihi zirvesini yeniledi. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 3.069,31 TL'den, çeyrek altın ise 5.179,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Altın rekor serisini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 31 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

31 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.068,86

Satış 3.069,31

31 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.111,00

Satış 5.179,00

31 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.192,00

Satış 10.351,00

31 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.381,00

Satış 20.628,00

31 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.784,25

Satış 2.784,70