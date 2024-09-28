Altın rekora doymadı! İşte 28 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

28 Eylül 2024 07:22 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:00

Altındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Eylül 2024 altın fiyatları...