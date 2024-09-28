Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Altın rekora doymadı! İşte 28 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın rekora doymadı! İşte 28 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 07:22 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 08:00

Altındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Eylül 2024 altın fiyatları...

Ons altın uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 651 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.

Serbest piyasada gram altın​ 2.918,51 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.043,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın rekora doymadı! İşte 28 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARI​ REKOR KIRDI

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 28 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altın rekora doymadı! İşte 28 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

28 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.917,95

Satış 2.918,51

28 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.979,00

Satış 5.043,00

Altın rekora doymadı! İşte 28 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

28 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.920,00

Satış 10.073,00

28 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.840,00

Satış 20.076,00

Altın rekora doymadı! İşte 28 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 4. Resim

28 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.658,23

Satış 2.658,74

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
altın fiyatlarıgram altınçeyrek altınyarım altıncumhuriyet altını

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...