Altın rekora doymuyor! İşte 22 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

22 Eylül 2024 07:23 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 08:25

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Eylül 2024 altın fiyatları...