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Altın rekora doymuyor! İşte 22 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 07:23 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 08:25

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Eylül 2024 altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları​ yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın​ 2.875,16 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.828,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın rekora doymuyor! İşte 22 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik​ ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte  22 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altın rekora doymuyor! İşte 22 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

22 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.496,26

Satış 2.496,86

22 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.252,00

Satış 4.346,00

Altın rekora doymuyor! İşte 22 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

22 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.506,00

Satış 8.852,00

22 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.908,00

Satış 17.231,00

Altın rekora doymuyor! İşte 22 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 4. Resim

22 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.391,52

Satış 2.392,09

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Kaynak: tgrthaber.com
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