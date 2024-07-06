Altın rekora koşuyor! İşte 6 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz 2024 altın fiyatları...
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrilmişti.
ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam 206 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Raporun açıklanmasının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı.
Serbest piyasada gram altın 2 bin 509 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin132 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 6 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
6 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.509,16
Satış 2.509,73
6 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.049,00
Satış 4.132,00
6 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 8.122,00
Satış 8.256,00
6 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.220,00
Satış 16.461,00
6 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.390,92
Satış 2.391,76