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Altın rekora koşuyor! İşte11 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 07:13 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 07:14

Güne yükselişle başlayan altın rekoru zorluyor. Gram altın 3 bin TL'yi geçti. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Aralık 2024 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda Fed​'in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi​ yapacağı beklentileri altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 687 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul​ Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 25 bin lira oldu.

Altın rekora koşuyor! İşte11 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

Serbest piyasada gram altın 3.023,36 TL'den, çeyrek altın ise 5.003,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 11 Aralık 2024 altın alış-satış fiyatları...

11 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.021,98

Satış 3.023,36

11 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.936,00

Satış 5.003,00

Altın rekora koşuyor! İşte11 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

11 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.903,00

Satış 10.008,00

11 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.743,00

Satış 19.937,00

Altın rekora koşuyor! İşte11 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

11 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.694,48

Satış 2.695,91

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Kaynak: tgrthaber.com
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