Altın rekora koşuyor! İşte11 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

11 Aralık 2024 07:13 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 07:14

Güne yükselişle başlayan altın rekoru zorluyor. Gram altın 3 bin TL'yi geçti. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Aralık 2024 altın fiyatları...