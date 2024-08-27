Altın rekorlara doymuyor! İşte 27 Ağustos 2024 altın fiyatları

27 Ağustos 2024 07:30 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 08:09

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Altın fiyatları yeni haftaya rekor seviyede başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 513 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 artışla 2 milyon 817 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise gram altın şu sıralar2.743,51 TL'den, çeyrek altın ise 4.590,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 27 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.743,04

Satış 2.743,51

27 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.516,00

Satış 4.589,00

27 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.061,00

Satış 9.169,00

27 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.093,00

Satış 18.282,00

27 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.506,99

Satış 2.507,39