CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Altın savaş fiyatlamasına başladı! Filiz Eryılmaz yarın için kritik uyarı

Bengü Sarıkuş
GİRİŞ:
21.04.2026
10:20
21.04.2026
Altın savaş fiyatlaması

Gram altın, gümüş ve Borsa İstanbul için kritik al-sat seviyeleri neler? Ekonomist Filiz Eryılmaz, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimle tırmanan 'savaş fiyatlamasına' karşı yatırımcıları uyardı. Borsada tarihi rekor sonrası kar satışları gelirken, çarşamba günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ve ateşkes belirsizliğine dikkat çekti.

Ekonomist Filiz Eryılmaz

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasaların gündemini belirleyen jeopolitik gelişmeler ve teknik seviyelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, özellikle Hürmüz Boğazı etrafında yaşanan gelişmelerin piyasalarda “çok ciddi bir savaş fiyatlamasına” yol açtığını vurguladı.
 

borsa istanbul iran abd

Eryılmaz, "Cuma günü İran demişti ki ‘Hürmüz Boğazı’nı açıyorum’ demişti ve açmıştı. Çok ciddi bir savaş fiyatlamasını gördüğümüzü söylemiştik. Borsa İstanbul’da da tarihi rekoru kırmıştık. Hatta cuma günü gümüşte belirgin yükseliş vardı, altında bir yükseliş vardı. Fakat cumartesi İran dedi ki ‘kapatıyorum tekrar Hürmüz’ü.’ Çünkü Amerika deniz ablukasını kaldırmıyor" diyerek son durumu özetledi.
 

GÜNLÜK 500 MİLYON DOLARLIK KAYIP

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının ekonomik etkilerine de dikkat çeken Eryılmaz, “Yapılan çalışmalara göre Amerika’nın bu deniz ablukası İran için günlük 500 milyon dolarlık kayba işaret ediyor. Petrol satamadığı için bu gemilere” ifadelerini kullandı.
 

jeopolitik riskleri

İran’ın boğazı yeniden kapatma kararını değerlendiren Eryılmaz, “İran ‘güvenmiyoruz’ dedi. O nedenle kapattı” diyerek jeopolitik risklerin sürdüğünü belirtti.
 

PİYASALAR BEKLE-GÖR MODUNDA

Piyasalardaki genel görünümü değerlendiren Eryılmaz, sert satışların henüz görülmediğini söyleyerek "Piyasa hala bir barış olabileceği umudunu fiyatlıyor diyebilirim. Amerikan endekslerine baktığımda Russell tarafı yatay pozitif, diğer piyasalarda yatay negatif bir seyir var" dedi.
 

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’da gün içi hareketlere de değinen Eryılmaz, “14.462’ye kadar geldik. En düşük burayı gördük. En yüksek 14.609, tarihi rekoru yeniden yeniledik. 14.601 üstüne çıktı, tekrar geri geldi ve 14.484’ten düşüşle kapadı” dedi.

 

Bankacılık başta olmak üzere faiz indirimine duyarlı sektörler

Bankacılık başta olmak üzere faiz indirimine duyarlı sektörlerde satışların öne çıktığını belirten Eryılmaz, “Genel olarak hâlâ çok sert satışın olmadığı, bekle-gör modunda bir piyasa olduğunu görüyorum” diye konuştu.
 

KRİTİK SEVİYELER VE STRATEJİ

Kısa vadeli yatırımcılar için temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, "Veriye baktığım zaman ‘bir an önce long açayım’ demektense ‘geri çekilme olur mu, oradan alım yapabilir miyim?’ stratejisi daha sağlıklı görünüyor" şeklinde konuştu.
 

borsa istanbul

Eryılmaz, bu seviyelerde doğrudan pozisyon açmanın riskli olduğuna dikkat çekerek, “Kısa vadede ya 14.610 üzeri hacimli kapanış beklenmeli ya da geri çekilme. Bu seviyelerde alım yapmak mantıklı görünmüyor” dedi.
 

Orta ve uzun vadede teknik görünüm

ORTA VE UZUN VADEDE GÖRÜNÜM

Orta ve uzun vadede teknik görünümün güçlü olduğunu belirten Eryılmaz, yatırımcı davranışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Uzun vadeli yatırımcılar geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 13.600 üstünde kalındıkça daha düşük riskli alım yapılabilir.”
 Daha yüksek risk iştahına sahip yatırımcılar için ise “12.600’e kadar geri çekilmeler kademeli alım fırsatı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
 

çarşamba günü ateşkes

ÇARŞAMBA GÜNÜ KRİTİK

Piyasalar açısından en önemli gündem maddesinin çarşamba günü olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Hem Merkez Bankası faiz kararı var hem ateşkesin bitişi” dedi.
 

FAİZ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Faiz beklentisini de paylaşan Eryılmaz, “Ben Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağını düşünüyorum. Metnin tonu da çok değişmez. Çok şahin bir duruş beklemiyorum. Haziran için kapıyı kapatmaz” ifadelerini kullandı.
 

Ons altın

ALTIN VE GÜMÜŞTE TEKNİK GÖRÜNÜM

Emtia tarafına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerindeki etkisine dikkat çekti:
“Petrol yükseldi, bu da enflasyon ve faiz beklentilerini artırarak altını baskılıyor. Ons altın 4830 seviyesini aşamadı. Bu çok önemli direnç.”
 

Gram altın

Kısa vadeli seviyeleri şu şekilde aktardı:

“4830 üzeri hacimli kırılmadan kısa vadede alım riskli.”
“Gram altın tarafında 6925–6955 arası bekleme bölgesi.”
“6965 üzeri hacimli kapanışta long, 6914 altı kırılımda short denenebilir.”
 

Uzun vadeli yatırımcılar

Uzun vadeli yatırımcılar için ise “Trend içinde bir dinlenme var. Kademeli alım stratejisi devam ediyor” dedi.
 

Gümüş tarafında

Gümüş tarafında da benzer bir tablo olduğunu belirten Eryılmaz, “79.5–80.3 arası no-trade zone. 80.45 üzeri kırılımda long, 79.36 altı kırılımda short düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

 

Çarşamba günü ateşkes ve faiz kararı

Eryılmaz, mevcut piyasa koşullarını şu sözlerle özetledi:
“Sonuç olarak piyasa şu an beklemede. Çarşamba günü ateşkes ve faiz kararı belirleyici olacak. Barış haberi gelirse özellikle gümüş tarafı daha güçlü hareket edebilir.”
 

Ana odak jeopolitik gelişmeler

Haftanın genelinde veri akışının zayıf olduğunu belirten Eryılmaz, “Ana odak jeopolitik gelişmeler” diyerek yatırımcıların temkinli kalması gerektiğini vurguladı.

