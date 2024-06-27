Altın sert çakıldı! İşte 27 Haziran 2024 altın fiyatları

27 Haziran 2024 07:25 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 08:19

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Kritik karar öncesi serbest piyasada gram altın 2.427,32 TL'den, çeyrek altın ise 4.065,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 304 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalarak 2 milyon 490 bin liraya geriledi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 27 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.427,18

Satış 2.427,59

27 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.997,00

Satış 4.065,00

27 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.018,00

Satış 8.124,00

27 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.987,00

Satış 16.198,00

27 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.300,60

Satış 2.301,03