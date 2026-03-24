Altın sert düştü! Gram ve çeyrek altın fiyatları resmen çakıldı: İşte 24 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altındaki sert hareketlenmeler 24 Mart Salı gününde de devam ediyor. Haftaya büyük kayıplarla başlayan altın fiyatları günü yine sert düşüşle açtı. 5 bin dolar seviyesini aşan ONS altın 4 bin 350'ye kadar geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Mart 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.190,90
SATIŞ: 6.192,06
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.718,00 TL
SATIŞ: 11.259,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 44.397,00 TL
SATIŞ: 45.042,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.677,00 TL
SATIŞ: 44.498,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.963,99 TL
SATIŞ: 6.382,59 TL