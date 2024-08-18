Altın soluksuz yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın fiyatı ve 18 Ağustos güncel altın fiyatları

18 Ağustos 2024 09:05 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 09:18

Altın fiyatları geçen hafta 8 Ağustos'ta başladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdürüyor. Yatırımcılar da yanıtı merak edilen "Güncel altın fiyatları ne kadar" sorusunu sormaya devam ediyor, Peki, Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte 18 Ağustos 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

İşte 18 Ağustos 2024 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

18 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.715,88

Satış 2.716,66

18 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.430,00

Satış 4.505,00

18 AĞUSTOS 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.885,00

Satış 8.999,00

18 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.745,00

Satış 17.945,00

18 AĞUSTOS 2024 22 AYAR ALTIN (GR) NE KADAR?

Alış: 2.485,91

Satış: 2.630,56

18 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.507,82

Satış 2.508,53