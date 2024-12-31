Altın, son 10 yılın en iyi performansını sergiliyor

31 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:27

Altın, faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2024’te %26’dan fazla değer kazandı. Yılın en iyi yatırım araçlarından biri oldu.

Bir şehir bu pastaneye akın etti! Gram altın saklanan pastalar kapış kapış gidiyor

Bir şehir bu pastaneye akın etti! Gram altın saklanan pastalar kapış kapış gidiyor

Altın fiyatları​, 2024​ yılını rekorlarla kapatarak son on yılın en iyi performansını sergiledi. Yıl boyunca birçok kez tarihi zirveler gören altın, merkez bankalarının alımları, düşük faiz beklentileri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle %26’dan fazla değer kazandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

2024’ün son işlem gününde spot altın ons başına 2.608,09 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise 2.620,60 dolardan işlem gördü. İşlem hacminin yılın son günü olması nedeniyle sakin kalması bekleniyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, 2024’te altının, faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle büyük bir sıçrama yaptığını belirtti.

MERKEZ BANKALARI VE JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ROLÜ

Bu yıl merkez bankalarının rekor seviyede altın alımları, gevşek para politikaları ve artan jeopolitik gerilimler altının yükselişinde etkili oldu. Uzmanlar, bu durumun 2025 yılında da devam edebileceğini düşünüyor.

2025'TE ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK FAKTÖRLER

Önümüzdeki yıl, ABD’nin faiz politikaları ve yeni başkan Donald Trump’ın ticaret politikaları altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Trump’ın gümrük vergisi politikalarının enflasyon üzerinde etkili olacağı ve bunun altın fiyatlarını doğrudan şekillendireceği öngörülüyor.

Federal Rezerv (Fed), 2025 için faiz indirim beklentisini 50 baz puana düşürdü. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin enflasyonun düşüşüne bağlı olacağını söyledi.

Capital.com Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, 2025 yılında altının yeniden rekor seviyeleri test edebileceğini ve yükseliş trendinin süreceğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERİN PERFORMANSI

• Gümüş: Spot gümüş ons başına 28,98 dolarda sabit kaldı ve 2020’den bu yana en iyi yılını yaşadı.

• Platin: Yıl boyunca değer kaybı yaşadı ve ons başına 900,71 dolardan işlem gördü.

• Paladyum: %0,5 artışla 908,25 dolara çıktı ancak yıllık bazda kayıplar yaşandı.