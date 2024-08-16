Altın tarihi rekorunu kırdı! Alman bankasından 2 yıllık altın tahmini geldi

16 Ağustos 2024 17:29 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:31

Almanya'nın önemli bankalarından Commerzbank, 2024 ve 2025 yılları için altın fiyatı tahminini açıkladı. FED'in faizleri indireceği yönündeki beklentiler ve artan riskler altının gelecek dönem de artışlarına devam edeceğine işaret ediyor.

2 YILLIK ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Bankanın tahminlerine göre, ons altın 2024 yıl sonunda 2 bin 500 dolara yükselecek. 2025 ortasında kadar ons altın fiyatlarının 2 bin 600 dolar/ons seviyesine yükselmesini bekleniyor. ABD enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Bununla beraber perakende satış verileri ve istihdam oranları da piyasalarda fiyatlanmaları etkileyerek altın fiyatlarını destekledi.

Altın son günlerde güvenli liman alımları ile desteklenmeye devam ediyor. Ons altın, 2 bin 490 doların üzerine çıkarak tarihi rekor seviyeye yükseldi. ABD'li yetkilerin İran'ın misilleme ihtimalinin hala sıcak olduğunu söylemesi ve Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların yükselmesi alımları destekledi.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ekonomik cephede, ABD'de hem konut başlangıçları hem de inşaat izinleri temmuz ayında dört yılın en düşük seviyelerini gördü. Analistler FED’in eylülde yüzde 25 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Öte yandan yurt içi piyasalarda altın rekor seviyeleri test ederek 2 bin 700 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 4.412 Türk Lirası bandında el değiştirdi.