Altın tırmanışa geçti! İşte 16 Mayıs 2024 altın fiyatları...

16 May 2024 07:14 - Güncelleme : 16 May 2024 07:28

ABD’de aylık enflasyon beklentilerin altında gelirken verilerin açıklanmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Dün akşam saatlerinde ons altının fiyatı 2 bin 385 dolara kadar yükselip ardından 2 bin 367 dolara kadar geri çekildi. Gram altın ise yüzde 0,83 artış yaşadı.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 473 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 086 TL'den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

16 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.473,17

Satış 2.473,49

16 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.006,00

Satış 4.087,00

16 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.011,00

Satış 8.174,00

16 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.948,00

Satış 16.273,00

16 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.388,77

Satış 2.389,06