Altın tırmanışa geçti! İşte 4 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

04 Temmuz 2024 07:21 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 07:31

Altın fiyatlarının 6 aylık getirisi belli oldu! Uzman isim yılın ikinci yarısına işaret etti, "Bugünden daha çok kazandıracak" dedi

Altın fiyatlarının 6 aylık getirisi belli oldu! Uzman isim yılın ikinci yarısına işaret etti, "Bugünden daha çok kazandıracak" dedi

Türkiye İstatistik Kurumu dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken yıllık ise yüzde 71,60 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından piyasalar hareketlendi.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 362 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 2,3 artarak 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın 2 bin 467 TL'den, çeyrek altın 4 bin 074 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 4 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

4 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.467,58

Satış 2.467,95

4 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.006,00

Satış 4.075,00

4 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.037,00

Satış 8.142,00

4 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.049,00

Satış 16.234,00

4 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.357,91

Satış 2.358,31