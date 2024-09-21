Altın tırmanışını sürdürüyor: İşte 21 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatlarında son durum

21 Eylül 2024 06:53 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 07:30

Fed kararı sonrası altın durdurulamıyor. Bu hafta rekor üzerine rekor kıran ons altının fiyatı yükselişini sürdürdü. Altın yatırımcıları, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. 21 Eylül Cumartesi gününe altın nasıl başladı? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

Al ve yat sürecine girildi! İslam Memiş altın, borsa ve dolar için net konuştu: "Macera aramayın"

Al ve yat sürecine girildi! İslam Memiş altın, borsa ve dolar için net konuştu: "Macera aramayın"

Gram altın​ fiyatı bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ons altın bu hafta Fed faiz indirimi kararı verince atın yönünü yukarı çevirdi. Ons altın uluslararası piyasalarda 2 bin 621 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Ons altının önceki kapanışı 2 bin 586 dolar seviyesindeydi. Gram altın da 2 bin 875 liradan satılıyor. İşte 21 Eylül 2024 altın piyasalarında son durum...

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Altının bu dalgalı seyri içerisinde altın alım satımı yapacakların merak ettiği soru "Altın fiyatları ne kadar?" oldu. Gram altın, çeyrek altın​ 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı araştırılıyor.

İşte 21 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.874,31

Satış 2.875,75

21 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.771,00

Satış 4.828,00

21 EYLÜL 2024 YARIM ALTIN​ NE KADAR?

Alış 9.512,00

Satış 9.649,00

21 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI​ NE KADAR?

Alış 19.025,00

Satış 19.231,00

21 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2. 621,57

Satış 2.622,87