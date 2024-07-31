Altın ve akaryakıt fiyatları Orta Doğu'ya kilitlendi! Uzman isim "borsa baskı altında" dedi, risklere dikkat çekti

31 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:56

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

tgrthaber.com / Özel Haber

İsrail’in Filistin’e saldırması Beyrut ve Lübnan’da yaşanan gelişmelerle aylardır tüm dünyanın gözü Orta Doğu’da. Bu sabah Tahran’dan gelen haber siyasi gündemle beraber ekonomi gündemini de değiştirdi. Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası küresel piyasalar altın, dolar ve petrol piyasalarındaki gelişmelere odaklandı.

Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı ise piyasalara yeniden yön verecek. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz piyasaları tgrthaber.com Ekonomi Editörü Sevde Nur Demir’e değerlendirdi.

ONS GRAM ALTIN FIRLADI

Ons altın, çarşamba günü 2 bin 420 dolara çıktı. Bir süredir FED faiz kararlarının baskısı altından kalan sarı metalin yıl sonuna doğru yeni rekorlar kırması bekleniyor. Gram altın dolar kurundan da destek alarak yükselişler için güç kazandı. Gram, Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin 571 TL’ye yükseldi. Öte yandan FED faiz kararları bu akşam belli olacak. Analistler merkez bankasının faizleri sabit bırakmasını beklediklerini ifade ediyor.

DOLAR 33 LİRANIN ÜZERİNDE

Dolar/TL kuru yatay seyirden çıkarak yukarı yönlü hareketine devam etti. Dolar endeksi çarşamba gününe 104,4 seviyesinden başladı. Fed'in çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutması ve Eylül ayında bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Serbest piyasada 33,1270 liradan alınan dolar, 33,1290 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen emtia petrol oldu. ABD ham petrol stokları ve Çin talebinin endişe uyandırması petrol fiyatlarının son iki ayın en düşük seviyesine getirdi.

Bir önceki gün yüzde 1,16 artışla 78 dolar olan petrol Orta Doğu’daki gelişmelerin ardından çarşamba gününe 79 dolardan başladı. Aynı zamanda, düşen ABD stokları fiyatları artırıyor. Petrol piyasalarındaki hızlı yükseliş gözleri yurt içinde akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Dolar kurundan ve petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıtın yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

ALTIN VE PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Filiz Eryılmaz yurt içinde borsa tarafının etkileneceğini ifade ederek şunları kaydetti:

Hamas liderinin öldürülmesi piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasını artırmış gibi görünüyor. Bunu altın fiyatlarından alıyoruz. Altın fiyatlarında mesela ona altın bir, bir buçuk haftalık sürede baskıdaydı. 2 bin 400’ün altındaydı, 2 bin 422’yi görmüş. Yine gümüş tarafından yüzde 1’lik bir yükseliş yaşanmış.

Son dönemde baskı altında olan hem gümüş hem altında bunu net şekilde görüyoruz. Brent petrol be ham petrol tarafında da yükseliş görülüyor. Mesela brent petrolde yüzde 1.7’lik, ham petrolde yüzde 1.9’luk bir yükseliş var. Kısmı çok güçlü olmamakla birlikte bir jeopolitik risk fiyatlaması ortaya çıkmış durunda. Altın fiyatlarına bu durum bir miktar güç verebilir.

BORSAYA BASKI YAPACAK

Bu gelişme borsaya baskı yapacak. Çünkü vadeli tarafına baktığımda negatifti. Zaten bizde borsa baskı altında. Dolayısıyla bu durum baskıyı biraz daha güçlendirebilir. Yani bir tepki hareketi gelip 10 bin 600’ün altına sarkar mı, sarkmaz mı?

Noktasında zaten temel ve teknik olarak baskı altında olan borsa tarafına da açılışta negatif yansıyabilir. İsrail-Hamas arasındaki durum nereye gider? Hamas’tan bir karşı atak gelir mi? Beklentisi içinde olacağı için piyasa çok olumlu bir gelişme değil.