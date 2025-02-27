Altın ve dolar düştü! Türk siyasetindeki tarihi an piyasalara yansıdı

Piyasalar siyasi hareketlilikle canlandı. 27 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları geri çekildi. Türk siyasi tarihi açısından kritik saatlerin yaşandı anda dolar ve altın piyasalarında sınırlı düşüşler yaşandı. Borsa İstanbul ise hareketlendi. İşte piyasalarda son durum.

Haftanın dördüncü günü hareketli geçiyor. Türk siyasi tarihi açısından önemli bir nitelik taşıyan bu günde piyasalar hareketlendi. Dışardan gelen ABD büyüme verisinin ardından yurt içinde İmralı'ya giden DEM Parti heyeti saat 17.00'ten sonra Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu kamuoyu ile paylaştı. Türk siyasi tarihi açısından tarihi bir nitelik taşıyan bu saatlerde dolar ve altın düşüşe geçti. Borsa ise sınırlı yükseldi.

TÜRKİYE TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK ETTİ

İmralı'ya giden DEM Parti heyeti saat 17.00'ten sonra Abdullah Öcalan'ın çağrı mektubunu kamuoyu ile paylaştı. Türk siyasi tarihi açısından tarihi bir nitelik taşıyan bu saatlerde dolar ve altın geriledi.

27 ŞUBAT'TA ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI

Piyasalar 2025'e hızlı başladı. Silahların tamamen bırakılması çağrısı piyasaları hareketlendirdi. Bugün 36,5 ile tarihi zirveyi gören Dolar/TL gelen açıklamaların ardında 36,4310 liraya geriledi. Dolar, 0,06 düşüş kaydetti. Euro 0,07 düşerek 38,2296 lira oldu. Sterlin 0,07 düşüşle 46,2115 liraya geriledi.

GRAM ALTIN GERİLEDİ

Gram altın dün 3 bin 408 lira sevilesindeyken açıklamaların ardından 3 bin 380 liraya düştü. Ons altın 2 bin 887 dolarda oyalanmaya başladı. Çeyrek altın ise bugün 5 bin 734 liraya indi. Cumhuriyet altını 23 bin 375 lira oldu. Tam altın 22 bin 946 lira, yarım altın ise 11 bin 473 lira oldu.

BORSA İSTANBUL HAREKETLENDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 9.565,61 puandan başlamıştı. Borsa açıklamaların ardından 9.749,92 seviyesine yükseldi.