Altın ve döviz yatırımcısı dikkat! İslam Memiş "Aman dikkat" dedi, çok net uyardı: Sert düşüşler gelebilir

06 Eylül 2024 11:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:33

Altın fiyatları, küresel gelişmeler ve FED faizlerine yönelik beklentilerle fiyatlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test eden gram altın son işlem gününü yatay seyirden kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaları “Aman dikkat! Sert düşüşler görülebilir” sözleri ile değerlendirdi.

Altın ve döviz piyasaları FED kararlarını önemli ölçüde etkileyecek ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. ABD istihdam verisinin yüksek gelmesi halinde doların diğer varlıklara göre güçlenmesi bekleniyor.

Ancak, son dönemde ülkede iş gücü piyasasının soğuduğu görülüyor. FED’in 18 Eylül’de açıklayacağı faiz kararının da tarım dışı istihdam verilerine göre şekillenmesi bekleniyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli detaylara değinerek piyasaları yorumladı.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

İslam Memiş TV100’de yayımlanan köşe yazısında tarım dışı istihdam verisi sonrası sert dalgalanmaların gelebileceğini ifade ederek veri öncesinde dolar karşısındaki varlıklarda yükselişler kaydedildiğinin altını çizdi.

Memiş “ABD’deki istihdam verilerini değerlendirerek Tarım Dışı İstihdam cephesinden baktığımızda son gelen 114 bin ile birlikte 2024 yılı ortalaması 203 bin olarak görülmekte.

2022 yılı ortalaması 377 ve 2023 yılı ortalaması 251 bin olduğu düşünüldüğünde istihdam artışındaki yavaşlama oldukça net bir şekilde gözükmekte” ifadelerini kullandı.

FED ÜZERİNDE BASKI VAR

Memiş işsizlik oranının FED üzerinde baskıya neden olduğunu açıklayarak şunları kaydetti: İşsizlik Oranı cephesinden baktığımızda son gelen Nisan ayında %3,9 olan veri kademeli bir şekilde yükseldi.

Önce 4,00% daha sonra 4,10% ve geçtiğimiz ay izlenen 4,30% piyasaların paniklemesini sağladı.

Özellikle Aralık 2021’den bu yana %4 üzerinde reaksiyon izlenmeyen İşsizlik Oranındaki artışın istikrarlı olması Fed üzerindeki baskıyı artırdı.

FED İNDİRİME GİDECEK Mİ?

Memiş yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: Fed’in ilk faiz toplantısı 18 Eylül tarihindedir. Bu toplantıda bankanın faiz indirimi yapma ihtimaline kesin gözüyle bakılmaktadır.

Hatta bu toplantıda 25 yerine 50 baz puan faiz indirimi ihtimali bile %45 civarındadır. ABD istihdam verileri Eylül ayındaki toplantıda faiz indirimi şiddetinin ne olacağına yönelik anlık fiyatlama tarafını yorumlayabilmek adına Benchmark gösterge olarak kabul edilmektedir.

Bu açıdan olumsuz istihdam verileri ile 50 baz puan faiz indirimi ihtimali güçlenebilecekken olumlu istihdam verileri 25 baz puan faiz indirimi ile normalleşme eğilimini destekleyebilir.

SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR

Burada tekrar hatırlatma yapmak gerekirse bahsettiğimiz senaryo anlık fiyatlama tarafındaki spekülatif temel konudur. Diyelim ki olumsuz istihdam verileri geldi bu durum Fed 50 baz puan faiz indirimi yapacaktır şeklinde kesinlik mevcut değildir.

Seçim öncesinde Fed bu kadar agresif bir dönüş sağlayacak olumsuz bir büyüme teması mevcut değildir. Bu açıdan Fed kaynaklı karar mekanizması ile Fed’e ilişkin spekülatif fiyatlama davranışı arasındaki farkı iyice ayırt etmemiz gerekmektedir.

Bugünün verisi sonrası dolar karşındaki varlıklarda sert düşüşler görülebilir. Aman dikkat edin!"