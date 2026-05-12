Altın ve gümüş 2026 yıl sonunda ne kadar olacak? Dev bankadan çarpıcı tahmin

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 09:47
1
Altın fiyatları ne zaman yükselecek

Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Bankacılık devi, ons altın için 5.600 dolar, gümüş için 100 dolar hedefini koruduğunu açıkladı. Peki, Orta Doğu’daki gerilim ve enflasyon kıymetli metalleri nasıl etkileyecek? İşte dev bankanın yıl sonu beklentileri...
 

2
İsviçre merkezli bankacılık devi UBS

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, küresel belirsizliklere rağmen kıymetli metaller için iyimser tahminlerini korudu. Banka, yıl sonu altın ve gümüş fiyat tahminlerini değiştirmezken, enflasyon, düşen reel faizler ve güçlü yatırımcı talebinin değerli metalleri desteklemeye devam edeceğini öngördü.
 

3
Altın ve gümüş fiyatları

Altın ve gümüş fiyatlarında oynaklık Orta Doğu'daki gerilimin yeniden alevlenmesi ile artarken, UBS'ten değerli metallere ilişkin yeni bir değerlendirme geldi.
 

4
Altın ve gümüş için yıl sonu fiyat tahminleri

Altın ve gümüş için yıl sonu fiyat tahminlerini değiştirmediğini açıklayan banka altının ons başına 5 bin 600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.
 

5
altın ve gümüş

UBS kıymetli metaller stratejisti Joni Teves, salı günü yapılan bir medya görüşmesinde, piyasalardaki destekleyici temel faktörlerin halen geçerli olduğunu belirtti. 
 

6
reel faizlerdeki düşüşün altını destekleyeceği

Teves, İran’daki savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarının baskı altında kaldığını ancak enflasyonun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması nedeniyle reel faizlerdeki düşüşün altını destekleyeceğini söyledi.

7
merkez bankalarının altın alım

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMI

“Çeşitlendirme hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor” diyen Teves, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan girişlerine dikkat çekti. Ayrıca merkez bankalarının altın alımını durdurmasının ya da satışa geçmesinin “olası olmadığını” ifade etti.
 

8
altın fiyatları

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen yatay seyir, yatırımcıların yeniden pozisyon almasına imkân tanırken UBS, altının beklentilerin üzerinde performans gösterebileceği değerlendirmesinde bulundu.
 

9
GÜMÜŞ TALEBİ ARZI GEÇİYOR

GÜMÜŞ TALEBİ ARZI GEÇİYOR

Gümüşün ise altındaki yükselişi takip edeceği ve temel piyasa dinamikleri tarafından da desteklendiği belirtildi. UBS’e göre bu yıl gümüşte talep arzı aşacak.

