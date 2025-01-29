Altın ve gümüş için yatırım tavsiyesi gibi tahmin geldi! Ons altın fiyatı ne kadar olacak?

29 Ocak 2025 09:24 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:25

Altın ve gümüş fiyatları yükselir mi? Yatırım için güvenli liman arayanların en çok takip ettiği iki değerli maden için 2025 tahminleri geldi! İşte detaylar...

En güvenli yatırım aracı olarak gösterilen altın ve geçen yıl büyük değer kazanan gümüş için 2025 yılı nasıl geçecek? Troy Kıymetli Maden tarafından yayımlanan ‘Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri’ raporu bu konuda vatandaşlara önemli ipuçları sundu.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Rapora göre, geçen yıl sayısız rekor kıran altın fiyatları 2025’te de yükselişini sürdürecek. Raporda altın ons fiyatının bu yıl 3 bin doların üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bunun yanında 2024’te yatırımcısına büyük kazanç sağlayan gümüş de rapora göre kazandırmaya devam edecek. Gümüş fiyatlarının ons bazında 40 doları aşması muhtemel görülüyor.

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ SIRALADILAR

Raporu kaleme alan analistlere göre jeopolitik belirsizlikler, küresel ticaretteki riskler ve faiz indirimleri gibi etkenler altın ve gümüş fiyatların yükselmesini destekleyecek. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejilerinin altın satın alma talebinin süreceği, bunun da piyasaları yukarı yönlü hareketlendireceği belirtildi.

PLATIN VE PALADYUMA DİKKAT!

Diğer yandan raporda platin ve paladyum da gözden kaçırılmaması gereken yatırım araçları olarak gösterildi. 2024’te düşüş yaşayan platin için yıl sonu tahmini 1.200 dolar seviyesinde. Yine geçen yıl yatırımcısını üzen paladyum fiyatı ise 2025 yılı için 1.175 dolar seviyesinde öngörülüyor. Arz kısıtlamalarının da bu iki madenin fiyatını yukarı yönlü etkileyeceği belirtiliyor.

GÜMÜŞ ONS VE GRAM FİYATI NE KADAR? (29 OCAK 2025)

Güncel gümüş ons fiyatı: 30,40 dolar

Güncel gümüş gram fiyatı: 34.93 TL

ALTIN ONS VE GRAM FİYATI NE KADAR? (29 OCAK 2025)

Günel altın ons fiyatı: 2.761 dolar

Güncel altın gram fiyatı: 3.175 TL