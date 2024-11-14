Altın ve gümüş satıp dolar ve bitcoin alıyorlar! İslam Memiş cevapladı: Altınım var satayım mı?

14 Kasım 2024 10:31 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:49

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 14 Kasım 2024 itibarıyla altın piyasasının son durumu, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ABD enflasyon verisi sonrası gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın değer kaybetti. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların altın yerine mevduat faizi getirilerine yönelmesine neden olurken finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı geldi. İslam Memiş, " Altın düşecek mi, çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi.

Gram altın ve çeyrek altın gibi popüler altın türlerinde son günlerde bir miktar düşüş yaşandı. Gram altın, 2843 TL ile başladığı günde, en düşük 2824 TL'yi gördü ve şu anda 2828 TL'den işlem görüyor. Altınım var satayım mı, sorusu ise arama motorlarında hız kazandı. Finans analisti İslam Memiş'ten ise cevap gecikmedi. . Sert hareketliliğin yaşandığı ons altın ve gram altına ilişkin açıklamalarda bulunan İslam Memiş, "Kıyamete kadar bu döngü hep devam edecek" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD'den gelen enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle altın fiyatları baskılandı. Gram altın, yüzde 8 civarında gerileyerek yatırımcıların iştahını düşürdü.

Ons altın, 2574 dolardan başladığı güne, 2561 dolar seviyesinden devam ederken, Gram altın, 2843 TL ile başladığı günde, en düşük 2824 TL'yi gördü.

ALTINIM VAR SATAYIM MI?

Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde gün içindeki fiyat hareketliliği dalgalı olsa da yatırımcının aklı satışta. "Altınım var satayım mı?" sorusu altındaki şelale düşüşü sonrası yeniden hız kazandı. Finans analisti İslam Memiş, şu şekilde cevap verdi;

"Trump sonrası favori dolar ve Bitcoin. Altın ve gümüş satıp dolar ve Bitcoin alıyorlar. Ons altında 2 aydır telafuz ettiğim 2.580 dolar seviyesi geldi. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumdan canım sağ olsun.

GÜN KRİPTO PARA YATIRIMCISININ SEVİNME GÜNÜ

Altın fiyatları 11 aydan beri yükseldi. Ancak kripto paralar çok oynaktı ve çok bekletti. Sonuçta bugün kripto para piyasasına giriş yapmış, 3 yıldır sabırla bekleyen yatırımcıların sevinme günü.

“Altınım var satayım mı?” Bu sorunun cevabını size en güzel 30 Ekim’de 2.790 dolar ons 3.190 lira gram altını görüp de alamadım diye yüreği hoplayanlar verir.

BU DÖNGÜ HİÇ BOZULMAYACAK

O gün onlar sizden elinizdeki altını 2.700 dolar ons, 3.100 lira gram altından alıp bir de dua ederlerdi. Bu döngü hiç bozulmayacak. Kıyamete kadar bu döngü hep devam edecek. Düşecek mi, çıkacak mı? Bunu 100 lira iken de soruyorlar 3.000 lira iken de sormaya devam ediyorlar.

4.000 lira olunca da sormaya devam edecekler. Ama al-unut yapan şu anda keyifli."