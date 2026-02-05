Menü Kapat
Altın ve gümüşte sert dalga alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener'den korkutan yüzde 20 uyarısı!

Şubat 05, 2026 13:02
1
sefer şener altın

Kapalıçarşı’da katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, altın ve gümüş piyasalarındaki sert dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. 

2
altın fiyatları

Şener, altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hızlı iniş çıkışların temelinde jeopolitik risklerin yer aldığını belirterek, "İran-ABD gerilimi, Rusya-ABD arasında süresi dolan nükleer anlaşma ve ABD’de yaşanan hükümet kapanması altını yukarı taşıyan başlıca unsurlar oldu" dedi. 
 

3
altın fiyatlarında geri çekilme

Ancak diplomatik adımların devreye girmesiyle birlikte risk algısının geçici olarak azaldığını dile getiren Şener, "ABD hükümetinin yeniden açılması ve İran ile ABD arasında görüşmelerin başlayacak olması, altın fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Ons altın 4.800 dolar seviyelerine kadar indi"
dedi.
 

4
ALTIN AL SAT

YÜZDE 20 DALGALANMA

Piyasalardaki oynaklığın olağanüstü seviyelere ulaştığını vurgulayan Şener, yatırımcıların hızlı al-sat stratejilerinden kaçınması gerektiğini belirtti.
 

5
SERT YÜKSELİŞ

Bu tür dönemlerde fiyatlar günlük bazda yüzde 15-20 değişebildiğini ifade eden Şener, "Ani yükselişler kadar sert düşüşler de yaşanıyor. Bu nedenle kısa vadeli işlemler yatırımcıyı zarara sürükleyebilir" uyarısında bulundu.
 

6
altın

Altının uzun vadede yönünün yukarı olduğuna işaret eden Şener, "2026 perspektifinde altının yönü yukarı. Ancak bu, ara dönemlerde sert düzeltmeler olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.
 

7
ALTIN 5000 DOLAR

5000 DOLAR ÜZERİ KRİTİK

Ons altında 4.800 dolar seviyesinin artık güçlü bir zemin oluşturduğunu ifade eden Şener, "Eğer ons altında 5.000-5.100 dolar bandının üzerine çıkılır ve bu seviyelerde kalıcılık sağlanırsa, gram altında da yeniden 8.000 liralı seviyeler konuşulabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

8
merkez bankaları

"Küresel çapta merkez bankaları aylık yaklaşık 50 ton altın alıyor. Bu, fiyatlar üzerinde çok güçlü bir etki oluşturuyor" diyen Şener, Merkez bankalarının altın alımlarının da fiyatları desteklediğini söyledi.
 

9
GÜMÜŞ RİSKİ ÇOK DAHA YÜKSEK

GÜMÜŞ RİSKİ ÇOK DAHA YÜKSEK

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şener, altına kıyasla çok daha sert hareketler görüldüğünü belirterek "Gümüş Aralık ayında 66 dolardı, Ocak ayında 130 doları gördü. Ardından 70-78 dolar bandına geri çekildi. Bu oynaklık gümüşü çok daha riskli hale getiriyor" dedi ve yatırımcılarını uyardı.
 

10
arz-talep dengesi

"Gün içi hareketler yüzde 20-25’leri bulabiliyor. Bu nedenle gümüşte çok daha hassas davranmak gerekiyor" diyerek arz-talep dengesinin kırılganlığına işaret etti.

 

11
gümüş fiyatları

100 DOLAR SEVİYESİ KRİTK

Şener, "Şubat ayı boyunca gümüş ons fiyatının 100 doların üzerinde kalıp kalamayacağı çok önemli. Bu seviyenin üzerinde tutunursa 130-140 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Ancak aynı hızla 100 dolar altına da sarkabilir"
uyarısında bulundu.
 

12
ALTIN GÜMÜŞ

BEKLE- GÖR DÖNEMİ

Şener, "Ne altın ne de gümüş artık klasik anlamda bir yatırım aracı gibi düşünülmemeli. Bu kadar yüksek oynaklıkta en sağlıklı strateji bekle-gör yaklaşımıdır" diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya davet etti.
 

13
BORSA İSTANBUL

Önümüzdeki dönemde İstanbul Borsası’nın yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceğini de sözlerine ekleyen Şener, canlı yayının sonunda izleyicilere temkinli ve uzun vadeli hareket etmeleri çağrısında bulundu.

