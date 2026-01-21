Menü Kapat
Altın ve gümüşü tahtından etti! O değerli metal tüm zamanların rekorunu kırdı

Ocak 21, 2026 16:17
1
platin

Yıl başından bu yana değerli metallerdeki görülen ralliye platin de katıldı. Platinin onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 517,7 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2
güvenli liman

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken güvenli liman varlıklara talep devam ediyor.
 

3
altın gümüş

Grönland'a ilişkin gelişmelerin yanında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, İran kaynaklı jeopolitik riskler de yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını körükledi.
 

4
değerli metal fiyatları

Bunun yanında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler ve Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler, Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor.
 

5
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili tehditlerinin dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetlerine kadar ABD varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasına yol açması değerli metallerin sert yükselmesini sağladı.
 

6
Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında görülen alış ağırlıklı seyir platin fiyatlarına da yansıdı. Endüstriyel talebin güçlü kalması ve arza yönelik sıkıntılar, platin fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.
 

7
Platin arzındaki daralma

Platin arzındaki daralma ve talebin devam etmesi de platindeki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Bu gelişmelerle Platinin onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 517,7 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan platinin onsu 2 bin 472 dolar seviyelerinde dengelendi.
 

8
platin

Geçen yılı 2 bin 54,55 dolardan kapatan platin, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 20'nin üzerinde kazanç sağladı.
 

9
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BESLİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen,  platindeki yükselişin en büyük nedeninin faiz indirimi ve 2026'da ekonomilerde toparlanma gerçekleşeceği beklentisi olduğunu söyledi.

 

10
PLATİN ARZI

Uzak Doğu tarafında başta Çin ekonomisi olmak üzere toparlanma beklentilerinin olduğunu ifade eden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Platin tarafında arz fazlaydı ama son dönemlerde burada da bir değişiklik görüyoruz. Arz tarafında azalma yaşanıyor. Çünkü bunun da en büyük nedeni en büyük üreticilerden olan Güney Afrika'da enerji sıkıntıları veya sel baskınları nedeniyle madenlerde çalışmanın azalması ve burada platinin arzının azalması söz konusu. Bunun fiyatlamalara katkısı var."
 

11
PLATİN

Ergezen, diğer taraftan sektör olarak bakıldığında özellikle Uzak Doğu tarafında otomotiv sektörünün çok güçlü olduğunu, bunun da hem platin hem de paladyum tarafında talebi arttırdığını dile getirdi.

