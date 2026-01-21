Altın ve gümüşü tahtından etti! O değerli metal tüm zamanların rekorunu kırdı

Uzak Doğu tarafında başta Çin ekonomisi olmak üzere toparlanma beklentilerinin olduğunu ifade eden Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Platin tarafında arz fazlaydı ama son dönemlerde burada da bir değişiklik görüyoruz. Arz tarafında azalma yaşanıyor. Çünkü bunun da en büyük nedeni en büyük üreticilerden olan Güney Afrika'da enerji sıkıntıları veya sel baskınları nedeniyle madenlerde çalışmanın azalması ve burada platinin arzının azalması söz konusu. Bunun fiyatlamalara katkısı var."

