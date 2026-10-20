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Altın ve petrol için kritik uyarı! İslam Memiş'ten 150 dolar alarmı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:58
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1
Altın ve petrol Finans Analisti İslam Memiş

Orta Doğu’da savaşın Körfez ülkelerine yayılması halinde petrol fiyatlarının 150 dolara kadar yükselebileceği ihtimali masada. Küresel piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceğini ve altın fiyatlarında dalgalanmayı sürdürebileceğini belirtti.

2
Kafkaslar ve Rusya-Ukrayna Savaşı

Memiş, "8 aydır savaş gerilimiyle birlikte bütün dünya ekonomilerinde bir baskılanma, endişe ve sürekli bir olumsuzluk var. Az önce ekranda gördüğümüz fotoğrafta Trump ve Putin el ele tokalaşıyor. Acaba Kafkaslar ve Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda bir anlaşma haberi gelecek mi? Bir ateşkes haberi gelecek mi? Veya bir seçim bahanesiyle silahlar yeniden susacak mı diye bekliyoruz" dedi.
 

3
orta doğu

Diğer taraftan, Orta Doğu'da Amerika-İran gerilimi olmasa da Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim piyasaları endişelendirdiğinden bahseden Memiş, "Petrol fiyatlarını da yükseltiyor. Umarım bu taraftan da iyimser bir gelişme gelir. Ancak şu anda piyasaları gerçek anlamda rahatlatan, ferahlatan, “Oh” dedirten bir gelişme maalesef yok. Olumsuzluğun devam ettiği bir süreçten geçiyoruz." dedi.
 

4
Petrol fiyatları

"Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatları yüksek kaldığında izleyicilerimiz “Bunun benimle ne ilgisi var?” diye düşünmesin." diyen uzman isim, "Çünkü petrol fiyatları soframızı, cebimizi ve raflardaki ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Savaşın maliyetleri karşılanırken dünyadaki bütün insanlar bu maliyetin etkilerini hissetmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.
 

5
altın

Memiş şöyle devam etti:

"Bu hafta piyasalar açısından önemli bir hafta. Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayı faiz kararını açıklayacak. Bu kararı yakından takip edeceğiz. Piyasalarda karışık ve belirsiz bir süreç yaşanıyor. 

6
faiz indirimi

"Aslında beklenti, 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı yönünde. Ancak şartlar uygun değil. Bu nedenle 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapılmasıyla faizin sabit tutulması arasında yüzde 50'şer ihtimal olduğu düşünülüyor. Bu belirsizlik de piyasaların karar alma sürecini öteliyor."
 

7
Avrupa Merkez Bankası

"Diğer yandan İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları da önemli. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını takip edeceğiz."

8
Avrupa Birliği

"Peki, bunlar neden önemli? Çünkü Fransa'da sokaklar adeta ateş çemberinde. Avrupa Birliği'ndeki bu çatlakların avro üzerindeki etkilerini ve verilecek mesajları yakından izleyeceğiz."

9
Borsada dalgalı seyir

Borsada dalgalı seyir devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4.130 dolar seviyesinde. Ancak dün sabah 4.180 dolar seviyesindeydi. Bir gün yükselen, ertesi gün düşen, belirsizliğin hâkim olduğu bir piyasa var.

 

10
GRAM ALTIN

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

"Gram altın şu anda 6.583 lira seviyesinde. Dün ise 6.650 lira seviyesindeydi. Yaklaşık 70 liralık bir geri çekilme söz konusu. Ancak daha sonra baktığımızda fiyatların yeniden yükseliş eğilimine girdiğini görüyoruz."
 

11
petrol fiyatları geriler

"Toparlayacak olursak piyasalarda belirsizlik ve dalgalı seyir devam ediyor. Gelen haber akışı piyasaları mutlu etmiyor, yatırımcıları memnun etmiyor. Ancak bir beklenti var. Bu beklenti olumlu da olabilir, olumsuz da. Olumlu haberler gelirse petrol fiyatları geriler ve piyasalar biraz daha rahat nefes alır."
 

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petrol fiyatlarında agresif yükselişler

 PETROL FİYATLARINDA AGRESİF YÜKSELİŞLER YAŞANABİLİR

"Aslında Amerika ve İsrail'in planladığı bölgesel bir savaş vardı. Körfez ülkelerine karşı bir savaş çıksın, biz de kenara çekilelim düşüncesi söz konusuydu. Bu hedefi zaten başardılar. Bundan sonra böyle bir risk ortaya çıkarsa ve savaş Körfez ülkelerine yayılırsa petrol fiyatlarında agresif yükselişler yaşanabilir. Petrolün varil fiyatı 120, 140 hatta 150 dolar seviyelerine çıkabilir."
 

13
Enflasyon yüksek kaldıkça

"Bu durum, bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geçici değil, kalıcı enflasyon riskine işaret eder. Dolayısıyla enflasyonla ilgili beklentilerimiz de giderek kötüleşiyor. Belirsizlik, enflasyon üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Enflasyon yüksek kaldıkça dünyadaki ülkelerin enflasyonla mücadelesi de zorlaşıyor."
 

14
petrol fiyatları

"Merkez bankaları faizleri artırarak bu mücadeleyi sürdürüyor. Ancak bu mücadeleye devam edebilmek için petrol fiyatlarının gerilemesi gerekiyor."
 

15
altın

"Örneğin, Amerika Merkez Bankası Fed de önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak. Soru şu: Faiz artırımı yapacak mı, yoksa mevcut faiz oranını koruyarak pas mı geçecek?"

 

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Faiz artırımı

Faiz artırımı yapılsa bile sonuç alınamıyor. Enflasyon yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseldi. Yani faiz artırmak bile enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabiliyor.

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