Altın ve petrol için kritik uyarı! İslam Memiş'ten 150 dolar alarmı

PETROL FİYATLARINDA AGRESİF YÜKSELİŞLER YAŞANABİLİR

"Aslında Amerika ve İsrail'in planladığı bölgesel bir savaş vardı. Körfez ülkelerine karşı bir savaş çıksın, biz de kenara çekilelim düşüncesi söz konusuydu. Bu hedefi zaten başardılar. Bundan sonra böyle bir risk ortaya çıkarsa ve savaş Körfez ülkelerine yayılırsa petrol fiyatlarında agresif yükselişler yaşanabilir. Petrolün varil fiyatı 120, 140 hatta 150 dolar seviyelerine çıkabilir."

