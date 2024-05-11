Altın veya gümüş yatırımı yapacaklar dikkat! Dünyaca ünlü milyoner 'çöküşe hazırlanıyorlar' diyerek uyardı

11 May 2024 09:45 - Güncelleme : 11 May 2024 09:49

Güncel altın fiyatları dünya genelinde yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Ons altının fiyatı 11 Mayıs tarihinde alış 2.360, satış 2.597 dolar olarak işlem görüyor. Türkiye piyasasında da en güvenilir liman olarak görülen gram altın alış fiyatı 2.447,98 TL, satış fiyatı 2.597 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 080 TL'den alıcı buluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceğini öngörerek, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini vurgulayan analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

YATIRIMCILARA UYARI

Dünyaca ünlü ekonomistler ve analistler bölgesel riskleri göz önünde bulundurarak altın fiyatlarına ilişkin yorum yapıyor.

ABD'li milyoner Jim Rogers, bir röportajda küresel pazar dinamiklerinin uzun süredir yaydığı istatistikleri açıkladı. Jim Rogers, Altının çok hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte, yatırımcıların gelecekte değer elde etmek için değerli metale yönelmesini ön gördüğünü söyledi.

Rogers şu anda sektörü kasıp kavuran ciddi küresel gelişmeler göz önüne alındığında mevcut borsa senaryosunun ne kadar şüpheli olduğunu paylaştı. Rekor düzeyde savaş benzeri durumların ortaya çıkmasıyla birlikte hisse senetleri ve hisse senedi piyasaları bu değişime karşı özellikle hassas ve bu tür faktörlerin hız kazanmaya devam etmesi durumunda yatırımcılar potansiyel bir çöküşe maruz kalabilir.

Rogers, kişinin varlıklarını altın ve gümüşe yatırım yaparak değerlendirmesini kazançlı olarak görüyor. Enflasyona karşı istikrarlı bir “korunma” olarak adlandırılan altın fiyatları hızla yeni seviyelere yükselerek 2.350 doları aştı.

Rogers'a göre, dünya piyasaları yakın gelecekte kendilerini inişli çıkışlı bir ekonomik çöküşe hazırlanırken, sarı metal istikrarlı bir fiyat yükselişi kaydedebilir.

''DAHA FAZLA ALTIN ALACAĞIM''

Rogers, “Önümüzdeki aylarda hisse senedi piyasasındaki sorunların artmasını bekliyorum. Hisse senedi piyasasında sorun yaşadığımızda birçok kişi koruma olarak altına ve gümüşe yönelecektir. Altınımı ve gümüşümü satmıyorum. Eğer mümkünse, eğer fiyatlar düşerse, daha fazla satın alacağım.”