Altın yatırımcıları dikkat! Analistler altın fiyatı için yeni rekor seviye verdi

06 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:17

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Altın, dolar ve borsa yarışı tamamladı! En çok kar getiren yatırım belli oldu

Yatırımcıların yakından ilgilendiği altın fiyatlarında hareketlilik her geçen gün artıyor. 2024 sonuna doğru altın fiyatlarının yeni rekorlar elde edeceği konuşuluyor. Küresel çapta özellikle sektör yatırımcıları ons altın fiyatını radarına alıyor. ABD’den gelen istihdam verileri bekleniyordu.

ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam 206 bin ile beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Ons altın 6 Temmuz 2024 tarihinde şu sıralarda 2.390,92 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın 2 bin 507 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 129 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN İÇİN YENİ RAKAM

Altın altı haftalık zirveye ulaştığında ve ons 2.388 fiyat seviyesinin üzerinde kapanma yolunda olduğunu belli etmişti. Bu haftanın güçlü yükseliş fiyat hareketi göz önüne alındığında, dalgalı beş haftanın ardından altın, 2.450'lik en son trend zirvesine meydan okuyor.

REKOR SEVİYE YAKIN

Piyasa analistlerinin yorumuna göre altın dalgalı yükseliş hareketini sürdürecek. Fxempire’de yer alan detaylara göre Relentless 13 Capital'de Ticaret Stratejisi Başkanı ve Chronos Futures'da Kurumsal Danışman gibi üst düzey görevlerde bulunan finansal analizler yapan Bruce Powers, altının 2.450 rekor seviyesine ulaşma şansını artırdığını ve yakın zamanda bu rakamın üzerine çıkacağını belirtti.