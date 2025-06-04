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 | İrem Çınar

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı yaklaşırken gram altına dair dikkat çeken öngörülerde bulundu. Özellikle “yok olma sürecine giriyor” şeklindeki uyarısı, yatırımcıların dikkatini çekti.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:31

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta düşüş trendinde olan altın fiyatlarının, Haziran ayının ilk haftasına yükselişle başladığını belirten Memiş, bu yükselişte hafta sonunda yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu vurguladı. Özellikle Ukrayna’nın Rusya’ya gerçekleştirdiği saldırının ardından, ons altında 70 dolar, gram altında ise yaklaşık 70 lira seviyelerinde artış yaşandığını belirtti.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLAMAYA DEVAM EDİYOR

Memiş, Rusya’dan gelebilecek muhtemel bir misilleme haberinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini ve bu belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi. Teknik olarak düşüşlerin henüz sona ermediğini vurgulayan analist, bu nedenle kısa vadeli geri çekilmelerin hala mümkün olduğunu belirtti.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

ORTA VE UZUN VADEDE ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcılara fırsat sunabileceğini ifade eden Memiş, kar satışlarının yeniden alım fırsatına dönüştüğünü belirtti. Teknik seviyelere de değinen Memiş, ons altında 3.180 dolar, gram altında ise 4.050 lira seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yıl sonu hedeflerinin ise ons altın için 3.500 dolar, gram altın için 4.500 lira olduğunu dile getirdi.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

ALTIN ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Küresel ve yerel piyasalarda altının yeniden değer kazanmaya başlaması, yatırımcıların altını bir süs eşyasından çok, yatırım aracı olarak değerlendirmeye başladığını gösteriyor. Darphane ve rafinerilerde üretimin ciddi oranda arttığını vurgulayan Memiş, özellikle çeyrek, cumhuriyet ve Sarrafiye grubu altınlara olan talebin yükseldiğini belirtti.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

ALTIN TAKMA KÜLTÜRÜ DEĞİŞİYOR

Son yıllarda düğünlerde altın takıların azalması ve para takma alışkanlığının artması, altın takma kültüründe bir dönüşüm yaşandığını gözler önüne seriyor. Değer artışları nedeniyle altının günlük hayatta kullanımının azaldığını ifade eden Memiş, yatırımcıların daha çok gram altın gibi küçük ve pratik yatırım araçlarını tercih ettiğini söyledi.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internetten yapılan altın alışverişlerinde dolandırıcılık vakalarının ciddi oranda arttığını belirten Memiş, bu konuda vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Gerçek altın görselleri kullanılarak yapılan sahte ilanların vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen Memiş, internetten altın alımı yapılacaksa mutlaka güvenilir ve kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

HANGİ ALTIN TERCİH EDİLMELİ?

Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşların sıkça sorduğu "Hangi altını almalıyım?" sorusuna da cevap veren Memiş, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınlarının hepsinin 22 ayar olduğunu ve değer açısından aralarında fark bulunmadığını ifade etti. Vatandaşların bütçelerine uygun olan altını alabileceklerini, ister çeyrek ister gram altın olsun yatırım açısından herhangi bir kayıplarının olmayacağını vurguladı. Ayrıca, 24 ayar gram altınların da rafineriler tarafından üretilerek piyasaya sürüldüğünü belirtti.

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