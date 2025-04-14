Son dönemde yatırımcıların gündeminde en çok yer alan konulardan biri de gram altının yükselip yükselmeyeceği oldu. Yatırımcılar Google arama motorlarında "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" gibi soruları araştırmaya başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcılar da uzmanların görüşlerini takip ederek kendilerine yol haritası arıyor. Uzman isimlerden gelen dikkat çekici analizler ve yorumlar ise altının geleceğiyle ilgili önemli ipuçları sunuyor.

Altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında "Bu yükseliş nereye kadar devam eder?" ve "Şimdi satmalı mı, yoksa alım fırsatı mı?" soruları geliyor. Uzman isimlerden altının geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ALTININ DENGE NOKTASI 3150-3300 DOLAR ARASI"

TGRT Haber’e konuşan ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, ons altın fiyatlarını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aralık-Ocak döneminde ons altının 3100 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını öngörmüştük. Bu öngörü gerçekleşti ve şu an 3243 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta kısa süreli bir kar satışıyla 2900 seviyeleri görülse de yeniden toparlandı."

"ALTIN YÜZDE 34 DEĞER KAZANDI"

Demirbaş’a göre, uluslararası piyasalarda altının 'olması gereken' seviyesi 3150 ila 3300 dolar arasında bulunuyor. Bu bant içinde kalıcı bir denge oluşabileceğini ifade eden Demirbaş, fiyatların 3500-3700 dolar seviyelerine kadar çıkmasının da mümkün olduğunu belirtti. Uzman isim yatırımcılara da kritik uyarılarda bulundu:

"Son bir yılda altın yüzde 34 değer kazandı ve bunun büyük kısmı son iki ayda gerçekleşti. Bu hızlı yükselişin ardından çok daha temkinli olunmalı. Bundan sonraki süreçte hem yüksek kazançlar hem de büyük kayıplar mümkün."