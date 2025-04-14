Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: "Büyük kayıplar yaşanabilir"

Son dönemde yatırımcıların gündeminde en çok yer alan konulardan biri de gram altının yükselip yükselmeyeceği oldu. Yatırımcılar Google arama motorlarında "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" gibi soruları araştırmaya başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcılar da uzmanların görüşlerini takip ederek kendilerine yol haritası arıyor. Uzman isimlerden gelen dikkat çekici analizler ve yorumlar ise altının geleceğiyle ilgili önemli ipuçları sunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 10:25

Altın fiyatları son dönemde rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında "Bu yükseliş nereye kadar devam eder?" ve "Şimdi satmalı mı, yoksa alım fırsatı mı?" soruları geliyor. Uzman isimlerden altının geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: "Büyük kayıplar yaşanabilir"

"ALTININ DENGE NOKTASI 3150-3300 DOLAR ARASI"

TGRT Haber’e konuşan ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, ons altın fiyatlarını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aralık-Ocak döneminde ons altının 3100 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını öngörmüştük. Bu öngörü gerçekleşti ve şu an 3243 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta kısa süreli bir kar satışıyla 2900 seviyeleri görülse de yeniden toparlandı."

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: "Büyük kayıplar yaşanabilir"

"ALTIN YÜZDE 34 DEĞER KAZANDI"

Demirbaş’a göre, uluslararası piyasalarda altının 'olması gereken' seviyesi 3150 ila 3300 dolar arasında bulunuyor. Bu bant içinde kalıcı bir denge oluşabileceğini ifade eden Demirbaş, fiyatların 3500-3700 dolar seviyelerine kadar çıkmasının da mümkün olduğunu belirtti. Uzman isim yatırımcılara da kritik uyarılarda bulundu:
"Son bir yılda altın yüzde 34 değer kazandı ve bunun büyük kısmı son iki ayda gerçekleşti. Bu hızlı yükselişin ardından çok daha temkinli olunmalı. Bundan sonraki süreçte hem yüksek kazançlar hem de büyük kayıplar mümkün."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı: Yapmayana para cezası
Petrol kan kaybetmeye devam ediyor
ETİKETLER
#gram altın
#ons altın
#Gram Altın Fiyatı
#1 Ons Altın
#1 Gram Altın
#Altın Satışı
#Altın Değeri
#Altın Beklentileri
#Altın Tahmini
#Altın Yatırımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.