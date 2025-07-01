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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın yatırımcıları için tehlike çanları! Kritik uyarı geldi

Citi, 2026'nın ikinci yarısı için altın fiyatlarında düşüş bekliyor. Ons başına 2.500-2.700 dolar aralığı hedefleniyor.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 09:25

ABD’li yatırım bankası Citi, Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonun azalması ve küresel ekonomik görünümdeki iyileşmenin etkisiyle altın fiyatlarının yaz aylarında dengelenmesini bekliyor. Banka, üçüncü çeyrek boyunca ons altının 3.100 - 3.500 dolar bandında konsolide olacağını öngörüyor.

Altın yatırımcıları için tehlike çanları! Kritik uyarı geldi

“3500 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLMÜŞ OLABİLİR”

Citi yayımladığı notta, altın piyasasında yaşanan fiyat hareketlerinin bir süre daha dalgalı ama genel olarak yatay seyredeceğini belirtti. Banka, Nisan ayı sonunda ulaşılan 3.500 dolar/ons seviyesinin zirve olabileceğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fiyat konsolidasyonunun sürmesini bekliyoruz... Nisan sonlarında görülen 3.500 dolar seviyesi, altın piyasasındaki açığın zirveye yaklaştığının bir işareti olabilir.”

Altın yatırımcıları için tehlike çanları! Kritik uyarı geldi

FİYAT HEDEFİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Citi, Haziran ortasında yaptığı güncellemede, 0-3 aylık altın fiyatı hedefini 3.500 dolardan 3.300 dolara çekmişti. Bu revizyon sonrası ons altın fiyatı 100 doların üzerinde gerileyerek, şu an güncellenen hedefin biraz altında işlem görüyor.

YATIRIM TALEBİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapacağını ancak yılın ilerleyen dönemlerinde yatırım talebinin azalmasıyla birlikte piyasanın zayıflayacağını tahmin ediyor.

Altın yatırımcıları için tehlike çanları! Kritik uyarı geldi

2026 İÇİN UYARI: ALTIN 2.500 DOLARA DÜŞEBİLİR

Orta ve uzun vadede ise Citi, altın fiyatlarında düşüş bekliyor. Banka, 2026'nın ikinci yarısına kadar ons altının 2.500 - 2.700 dolar aralığına gerileyebileceğini öngörüyor ve bu düşüşe karşı üreticilere yönelik net bir uyarıda bulunuyor:

“Altın üreticilerine mevcut seviyelerden aşağı yönlü fiyat riskine karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.”

Altın yatırımcıları için tehlike çanları! Kritik uyarı geldi

ONS 2.500 DOLARA GERİLERSE GRAM ALTIN NE OLUR?

Ons altının 2.500 dolara kadar gerilemesi halinde gram altın fiyatı, dolar/TL kuruna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Doların belirli seviyelerde sabit kalması senaryosunda gram altın fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:

Dolar 39,83 TL olursa: Gram altın 3.202 TL

Dolar 40 TL olursa: Gram altın 3.215 TL

Dolar 42 TL olursa: Gram altın 3.376 TL

Dolar 44 TL olursa: Gram altın 3.536 TL

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