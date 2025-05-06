Altın yatırımcısı imtihandan geçecek! İslam Memiş altın fiyatı için hedef seviye verdi

Finans uzmanı İslam Memiş TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Altın yükselecek mi diye merak eden yatırımcı FED'in faiz kararı için beklemeye geçti. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, Bitcoin ve gümüş ile ilgili de dikkat çeken uyarılar yaptı. Memiş ayrıca önümüzdeki aylarda gram altın için de hedef seviyeyi açıkladı. İşte detaylar...

Altın yatırımcısının gözü kulağı piyasalarda. Altın fiyatları yükselecek mi? Düğün sezonunda altın fiyatları değişir mi? Bitcoin altının alternatifi olabilir mi? Finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber'e altın piyasasını değerlendirdi.

"Altın fiyatları önümüzdeki bir ay boyunca sert hareketler sergileyerek yine yoluna devam edecek. Yani bir bakacaksınız 200 dolarlık bir satış var, bir bakacaksınız bir hafta sonra 200 dolarlık bir artış var. Böyle belirsiz bir süreçte yoluna devam edecek. O yüzden yatırımcısının kafası da bayağı karışacak, yani satacaklar kaygılı olacak, alacaklar kaygılı olacak. Zaten piyasayı böyle dizayn ettiler. 2025 yılında ne alsınlar ne satsınlar, yani herkes panik içinde. 2025 yılı öngörülemeyen bir yıl olduğu için oyunlar yeniden kuruluyor ve dolayısıyla da bu süreçte hem alacaklar hem satacaklar sabır noktasında büyük bir imtihandan geçecek, ben öyle düşünüyorum.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın şu anda 3.378–3.380 $ seviyesinde. 3.200 $ seviyesine kadar geçen hafta sert bir şekilde gerileme gördük. Bu hafta o kayıplarını tekrar geri aldı. Çin piyasaları açıldı. İşçi Bayramı dolayısıyla kapalıydı. Fizikî taleple birlikte tekrar yükseldi ve hızlı yükseldi. Son 2 günde 180 $ civarında bir artış gördük yine burada.

3.000 ile 3.500 $ aralığında sert bir şekilde dalgalanan bir fiyatlama yine bizi beklemeye devam ediyor. Gram altın 4.256 TL seviyesinde şu an itibariyle. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Önümüzdeki aylarda hedef 4.500 TL seviyesi. Ancak şunu unutmamak gerekiyor:

Bu zamana kadar bu 5 aylık süreç içerisinde ons altının getirisi %38, gram altının getirisi %43. Zaten bugüne kadar o yıllık getiriyi yatırımcısına verdi. Bundan sonra “Ben ilk kez altın alacağım, ben de kazanacağım” düşüncesinde olan yatırımcıların farklı enstrüman arayışında olması gerekiyor. Çünkü daha ne kadar kazandıracak, orada bir risk var. Onu tekrar iyi analiz etmek lazım.

YENİ YATIRIM ARACI GÜMÜŞ OLABİLİR Mİ?

Yani gümüş rasyosu 102 seviyesinde ve oldukça ucuz kaldı. Gümüş, dolayısıyla her ne kadar konuşulsa da, altına kıyasla çok ucuz kaldı diyebilirim.

ALTIN YÜKSELİRSE BITCOIN DÜŞER

Dolayısıyla yatırımcılar biraz daha iyi karar vermeli. Mesela 3.500 $ seviyesine kadar yükselen ons altının karşısında Bitcoin 85.000 $’daydı. Tekrar 3.380 $’a yükseldi. Bitcoin 97.000 $’dan 94.000 $’a geldi. Artık şunu takip edeceğiz: altın fiyatlarındaki yükseliş, Bitcoin’in düşüşü; Bitcoin’in yükselişi, altın fiyatlarındaki düşüş. Teraziyi böyle okumak lazım.

Ve yine bu yılla alakalı Bitcoin tarafında yükseliş beklentiniz devam ettiği için, ons altında tekrar ara ara satış baskısıyla ilgili beklentimiz devam ediyor.

Amerika Merkez Bankası FED yarın akşam 21.00’de faiz kararını açıklayacak. 21.30’da FED Başkanı Powell kameraların önüne geçecek ve basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Özellikle Trump’ın söylemleriyle bir baskı vardı. Tekrar yıl sonuna kadar FED’in bir faiz indirme olasılığı var mı, burada tartışmalara biraz daha odaklanacağız.

FED KARARI FAİZ ARTIŞINA NEDEN OLUR MU?

Ben FED’in faizlerde değişikliğe gitmesini şahsen beklemiyorum. Piyasaların %95’i de FED’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini fiyatlıyor. Ama genele baktığımız zaman bu tarafta da tartışmalar biraz daha önümüzdeki aylarda artacak gibi duruyor.

ALTIN YATIRIMI CAZİBESİNİ KORUYACAK

2025 yılında yine altın, altın çağını yaşayacak. Burada bizim bir şüphemiz yok. Gram altın tarafında hedefimiz 4.500 TL. Kısa vadede ons altın tarafında 3.500 $ tekrar yeniden bu direnç seviyelerini takip edeceğiz, ondan sonra tekrar yorumlayacağız yukarısı için ama...

Bu yıl yine altın fiyatları her yıl olduğu gibi yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ancak tekrar altını çizerek ifade etmek isterim: Bugüne kadar altın almamış olan yatırımcı “Ben altın aldım, altına yatırım yaptım, yıl sonuna kadar bekleyeceğim, acaba kazanır mıyım?” — işte bu sorunun cevabını kendisi araması gerekiyor.

MAYIS AYININ PİYASALAR AÇISINDAN HİKAYESİ NEDİR?

Yani iletişim tarafında Rusya-Ukrayna tarafındaki haber akışları önemli olacaktır. Ortadoğu’daki gelişmeler önemli olacaktır. Ya jeopolitik gerilimlerde artış olacak, ticaret savaşında gerginlik olacak ya da iyimser haberler gelecek. Piyasa bayağı sıkıldı 4,5 aydan beri. Ve dolayısıyla da ben çok kötümser değilim Mayıs ayı ile alakalı.

DÜĞÜN SEZONUNDA GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

4.500 TL seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Yani zaten yaklaştı. 4.250 TL’nin üzerine çıktı. 4.350 TL’den döndü. 4.040 TL’ye kadar geriledi. İşte 4.000–4.500 TL aralığında böyle dalgalanır. Tabii ki daha yüksek rakamları konuşmak için de şartları görmek lazım. Yani Ortadoğu gelişmeleri nasıl şekillenir, ticaret savaşlarında iyimser açıklamalar yapılır mı, bunları bir görmek lazım ama...

KISA VADEDE ALTIN KAZANDIRMAZ

Şu anda 4.500 TL sınırı kritik direnç seviyesi. 3.500 $ ons altında kritik direnç seviyesi. Yani bu tarafta yatırımcı kazanmayacak Bu yıl onu anlatmaya çalışıyorum. Bu yıl yatırımcının kafası çok karışık olacak. O yüzden kısa vadede “aldım, sattım” işlerini biraz daha bırakmak lazım."