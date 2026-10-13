Altın yatırımcısına 4 bin dolar uyarısı! Üç uzmandan kritik tahmin

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İstanbul
Küresel piyasalarda altın yatırımcısının kilitlendiği kritik haftaya girildi! ABD'den gelecek enflasyon verileri öncesinde dolar ve tahvil getirilerinin baskısıyla dalgalanan ons altında, uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi.
3 dev analist ons fiyatında 4 bin dolar desteğinin test edilebileceğini işaret ederken, küresel bankacılık devi UBS ise geri çekilmeye rağmen 5 bin 400 dolarlık hedefini açıklayarak piyasayı hareketlendirdi.
Peki bu hafta altında yön ne olacak, kırılma ne tarafa yaşanacak? İşte rakam rakam altın piyasası senaryoları...
Altın fiyatlarında gözler ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Güçlü dolar, yüksek tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik değerli metal üzerinde baskı oluştururken, üç ayrı analizde ons altının 4 bin dolar seviyesine gerileyebileceği riskine dikkat çekildi. UBS ise kısa vadeli düşüş ihtimaline rağmen uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.
Küresel piyasalarda altın için kritik bir haftaya girildi. ABD dolarının güçlenmesi, tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, güvenli liman olarak görülen altının üzerindeki baskıyı artırdı. Yatırımcıların gözü ise yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamlarında. Altın fiyatları yeni güne dalgalı bir başlangıç yaparken, piyasada asıl merak edilen konu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde nasıl bir faiz politikası izleyeceği. Özellikle aralık ayında olası bir faiz artırımına yönelik beklentiler, değerli metalin yükselişini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.
ONS ALTIN 4 BİN 190 DOLAR SEVİYESİNDE
Spot altının ons fiyatı saat 07.27 itibarıyla yüzde 0,50 yükselerek 4 bin 190 dolar civarında işlem gördü. İç piyasada ise gram altın, ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Gram altının alış fiyatı 6 bin 595 lira, satış fiyatı ise 6 bin 651 lira olarak kaydedildi. Ancak fiyatlardaki sınırlı toparlanma, altın üzerindeki baskının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.
ALTINDA GÖZLER ABD ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ
Altın piyasasının yönü açısından bu haftanın en önemli gelişmesi ABD'den gelecek ekonomik veriler olacak. ABD'nin eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu rakamları çarşamba günü açıklanacak. Perşembe günü ise üretici enflasyonu ve perakende satış verileri takip edilecek. Söz konusu veriler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesinde belirleyici olabilir.
Piyasalarda Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 17 olarak fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı yapılması olasılığı ise yüzde 87 seviyesinde bulunuyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki sert hareketler, enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırıyor. Bu durum, Fed'in faiz kararlarına yönelik belirsizliği de canlı tutuyor.
UZMANLARDAN ALTIN İÇİN 4 BİN DOLAR UYARISI
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde kısa vadeli düşüş riski öne çıkmaya başladı. Kitco News'te yer alan habere göre, Londra merkezli Trade Nation'ın Kıdemli Piyasa Analisti David Morrison, ons altında 4 bin dolar seviyesine dikkat çekti.
Morrison, altının yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi kazanabilmesi için 4 bin dolar seviyesindeki önemli desteği bir kez daha test etmesinin gerekebileceğini belirtti. Piyasadaki karşıt tarafların kolay kolay pes etmeyeceğine işaret eden Morrison'ın değerlendirmesi, altının mevcut seviyelerden yeniden geri çekilebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.
UBS DÜŞÜŞ RİSKİNİ GÖRDÜ, 5 BİN 400 DOLAR HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ
Küresel bankacılık devi UBS de altının kısa vadede 4 bin dolar seviyesini yeniden test edebileceği uyarısında bulundu. Ancak banka, olası bir geri çekilmeye rağmen uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.
UBS'nin tahminine göre ons altın, Eylül 2027'ye kadar 5 bin 400 dolara ulaşabilir. Böylece banka, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı temkinli dururken altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline yönelik olumlu görüşünü sürdürüyor.
DOLAR VE YÜKSEK FAİZ ALTININ ÖNÜNÜ KESİYOR
FOREX.com piyasa analisti Fawad Razaqzada da altının kısa vadeli görünümüne ilişkin ihtiyatlı değerlendirmelerde bulundu. Razaqzada, son analizinde doların güçlü kalması ve faiz oranlarının yüksek seyretmesi nedeniyle altındaki toparlanmanın bir miktar ivme kaybettiğini vurguladı.
Altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep ve merkez bankalarının alımları, değerli metalin fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Buna karşın doların güçlenmesi ve reel getirilerin yüksek kalması, altının cazibesini sınırlıyor. Özellikle faiz getirisi sunmayan altın, tahvil getirilerindeki yükseliş karşısında daha kırılgan bir görünüm sergiliyor.