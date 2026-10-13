Altın yatırımcısına 4 bin dolar uyarısı! Üç uzmandan kritik tahmin

ONS ALTIN 4 BİN 190 DOLAR SEVİYESİNDE

Spot altının ons fiyatı saat 07.27 itibarıyla yüzde 0,50 yükselerek 4 bin 190 dolar civarında işlem gördü. İç piyasada ise gram altın, ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlilikten etkilenmeye devam ediyor. Gram altının alış fiyatı 6 bin 595 lira, satış fiyatı ise 6 bin 651 lira olarak kaydedildi. Ancak fiyatlardaki sınırlı toparlanma, altın üzerindeki baskının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.