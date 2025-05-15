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 | İrem Çınar

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Uzman isim bu 3 gelişmeye dikkat çekti

Altın piyasasında dalgalanma devam ederken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kuyumcu Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarını şekillendirecek üç temel faktöre dikkat çekti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 15:54

Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlar arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarına dikkat çekti. Kitiş’e göre, Fed’in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, ons altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. "Piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttıkça, altın yatırımcısı daha da güç kazanıyor. Bu da küresel ölçekte ons fiyatını yukarı çekiyor" diyerek, piyasaların bu gelişmelere nasıl tepki verdiğini özetledi.

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Uzman isim bu 3 gelişmeye dikkat çekti

JEOPOLİTİK GERİLİMLER ALTINA OLAN TALEBİ ARTIRDI

Ahmet Cumhur Kitiş, jeopolitik risklerin altın talebi üzerindeki etkilerine de vurgu yaptı. Orta Doğu’daki istikrarsızlık, Rusya-Ukrayna savaşı ve Asya’daki gergin ortamın, yatırımcıyı güvenli liman arayışına ittiğini belirtti. "Bu tarz dönemlerde altın her zaman öne çıkar. Jeopolitik risklerin yükseldiği her ortam, fiziki altın talebini hareketlendirir. İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna zirvesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Uzman isim bu 3 gelişmeye dikkat çekti

GRAM ALTIN FİYATINDA KUR ETKİSİ BELİRLEYİCİ

İç piyasada gram altın fiyatını etkileyen en önemli faktörün döviz kuru olduğunun altını çizen Kitiş, özellikle dolar/TL paritesindeki dalgalanmaların altın fiyatını doğrudan etkilediğini ifade etti. Kitiş, "Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyici. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına anında yansıyor. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak, çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak gerekiyor" dedi.

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