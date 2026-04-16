Altın yatırımcısına ters köşe şoku! Filiz Eryılmaz kademeli alım şifresini verdi

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 11:17
Piyasalarda artan risk iştahı ve küresel gelişmeler, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Filiz Eryılmaz katıldığı bir yayında hem küresel hem de Türkiye piyasalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Eryılmaz, risk iştahındaki artışın temel nedeninin ABD’den gelen haber akışı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Risk iştahının olumlu olduğunu görüyorum ve bunun temel sebebinin özellikle Amerika’dan gelen haber akışı olduğunu düşünüyorum. Dün ABD’de basın sözcüsü Leavitt'in yaptığı açıklamalarda İran’la görüşmelerin devam ettiği ve oldukça verimli geçtiği ifade edildi. Bu da piyasalarda olası bir ateşkes ya da barış ihtimalinin fiyatlanmasına yol açıyor."
 

Asya piyasalarındaki görünümün de bu iyimserliği desteklediğini vurgulayan Eryılmaz, "Asya piyasalarının açılışına baktığımızda genel görünümün pozitif olduğunu görüyoruz. Özellikle teknoloji hisselerinde hem dün hem bugün öne çıkan bir ralli söz konusu. ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde de benzer şekilde olumlu bir hava hakim" diyerek teknoloji hisselerine dikkat çekti.
 

Eryılmaz, "Bugünkü pozitifliğin bir diğer önemli nedeni Çin’in ilk çeyrek büyüme verileri. Yıllık bazda yüzde 4.8 beklenirken yüzde 5 gelmesi oldukça güçlü bir veri. Çeyreklik bazda yüzde 1.3 ile beklentilere paralel bir sonuç var. Bu durum küresel risk iştahını destekliyor. Özellikle Çin gibi küresel büyümenin ana motorlarından biri için bu veri; endüstriyel metalleri, Asya endekslerini ve genel olarak piyasaları yukarı taşıyan bir unsur" şeklinde konuştu.
 

Petrol fiyatlarında ise iki yönlü bir etkiye işaret etti: "Petrol tarafında ise iki yönlü bir etki var. Çin’den gelen güçlü büyüme verisi petrolü yukarı iterken, ateşkes beklentileri fiyatları baskılıyor. Bu nedenle petrol fiyatları şu an dengelenme arayışında"
 

Eryılmaz, Borsa İstanbul için kritik seviyelere dikkat çekti:
“Bu küresel iyimserlik Türkiye piyasalarına da olumlu yansıyor. Borsa İstanbul’da endeks 14.252 seviyesinde kapanarak tarihi zirve olan 14.532’ye oldukça yaklaşmış durumda. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeni ve güçlü bir yükseliş hikayesi başlayabilir. Ancak bunun için sadece küresel destek yeterli olmayabilir, ek bir hikayeye ihtiyaç var.”
 

Kısa ve uzun vadeli yatırım stratejilerine ilişkin değerlendirmelerinde ise şu ifadeleri kullandı: "Kısa vadeli yatırımcılar için 14.532 üzerinde hacimli ve güçlü bir kapanış görülmeden yüksek pozisyon almak riskli olabilir. Daha temkinli yatırımcılar için günlük kapanışlar beklenmeli. Alternatif olarak, bu direnç seviyesinden dönüş olursa kısa vadeli satış fırsatları değerlendirilebilir ve 14.200–14.100 bandına doğru geri çekilmeler görülebilir"
 

Merkez Bankası tarafındaki iletişimin de önemli olduğunu vurgulayan Eryılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Merkez Bankası tarafında ise Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’ın ‘Her arz şoku para politikası müdahalesi gerektirmez’ açıklaması oldukça önemli. Bu açıklama, piyasadaki faiz artışı beklentilerini yumuşatabilecek bir sinyal niteliğinde. Piyasa şu an ikiye bölünmüş durumda; bir kesim faiz artışı beklerken diğer kesim beklemiyor.”
 

Altın ve gümüş piyasalarına da değinen Eryılmaz, "Altın ve gümüş tarafında ise son dönemde gümüşün daha güçlü performans gösterdiği dikkat çekiyor. Bunun temel nedeni, artan risk iştahıyla birlikte sanayi metallerine olan talebin yükselmesi. Çin verileri de bu hareketi destekliyor" şeklinde konuştu.
 

Kısa vadeli teknik seviyeleri de paylaşan Eryılmaz şöyle konuştu:
“Kısa vadede altın için 4830 dolar seviyesi kritik bir direnç. Bu seviyenin üzerinde güçlü kapanışlar alım fırsatı yaratabilir. Aksi durumda dirençten dönüşlerde kısa vadeli satışlar gündeme gelebilir. Uzun vadede ise her geri çekilme kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”

 

“Gümüşte ise 80.2 üzerindeki kalıcılık yükselişi desteklerken, 78.7 altı zayıflama sinyali olarak izlenmeli.”
 

Eryılmaz, alternatif enstrümanlara dikkat çekerek "Son olarak yatırım araçları açısından bakıldığında, gümüşe yatırım yapmak isteyenler için borsada işlem gören GMSTR gibi araçlar, makas farkı olmaması nedeniyle avantajlı olabilir. Bu nedenle güçlü bir gümüş hareketinde bu tür enstrümanlar tercih edilebilir" dedi.

