Altın yatırımı için dikkat edilmesi gereken 3 kritik detay! Enflasyon hareketliliğinde altın fiyatı caydırıcı olacak

13 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:33

Küresel çapta enflasyon oranının hareketliliği yine de yatırımcıyı sarı metal altına yönlendiriyor. Ekonomistler alım yaparken hatırlanması ve dikkat edilmesi gereken detayları verdi. 2025 yılı için altın fiyatlarıyla ilgili peş peşe tahminler de geliyor. İşte altın yatırımıyla ilgili kritik detaylar...

Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcıları yakından ilgilendiren tahminler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli Goldman Sachs 2025 tahmininde ons altın fiyatının 2700 dolara çıkacağını ön görüyor. Bazı ekonomistler ise altının rekor seviyelere ulaşacağını söyleyerek 3000 doları görebileceğini belirtiyor.

ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bir başka enflasyon oranı düşüşünü duyurmasının ardından yatırımcıların dikkatini çekecek detaylar ortaya çıktı. %2,5 olan oran, Federal Rezerv'in %2 hedefiyle neredeyse aynı seviyede ve bu da Fed'in bu ayın sonlarında tekrar bir araya geldiğinde faiz oranı indirimleri yapmaya başlayacağının zeminini hazırlıyor.

ALTIN İÇİN HATIRLANMASI GEREKEN 3 KRİTİK NOKTA

Son yıllarda, birçok kişi enflasyonist ekonomik dönemlerde güvenli liman altının peşine düştü. Altın bu gibi dönemlerde değerini koruyabildiği ve hatta artırabildiği için birçok kişi sarı metale yatırım yaptı.

Enflasyon hareketliliği sürerken ekonomistler yatırımcılara altın konusunda bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Altının portföyünün nasıl artırılabileceği konusunda öneriler yapıyor. Altın yatırımcılarının hatırlaması gereken üç kritik nokta belli oldu.

İşte ekonomistlerin tavsiyeleri:

ENFLASYON DÖNGÜSEL

Enflasyon 2022'de %9 civarından %3'ün altına düştüğü için şu anda altına yatırım yapmaya değmeyecek gibi görünebilir ancak yatırımcılar enflasyonun döngüsel olduğunu unutmamalıdır. Gelecekte bir noktada yükselecektir.

Enflasyon tekrar yükseldiğinde hazırlıksız yakalanmamak için altının sağlayabileceği portföy korumasını oluşturmak mantıklıdır. Bunun yerine bu zamanı en iyi altın seçeneklerinizi araştırmak ve gelecekteki enflasyon döngülerine karşı daha iyi korunmak için doğru olana yatırım yapılması gerekir.

UZUN VADELİ

Geleneksel olarak uzun yıllar boyunca güvenebileceğiniz uzun vadeli bir yatırımdır, hızlı bir kar elde edebilecek bir şey değildir. Uzun vadeli yatırım olacağı için hemen altın alıp biriktirebilirsiniz.

Fiziksel altına sahip olmak bir yatırım stratejisi olabilirken, altına için tek yolu bu değil. Örneğin fiziksel altın sahipliğinin bazı zorluklarını ele alan bir alternatif sunan altın borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) ele alalım. Bu fonlar, hisse senetleri gibi alınıp satılması kolaydır ve genellikle düşük işlem maliyetlerine sahiptir.

Altın madenciliği hisseleri de cazip bir seçenek olabilir, çünkü temettü olasılığı sunarlar ve yükseliş piyasalarında fiziksel altından daha iyi performans gösterebilirler.

FİYAT YAKINDA CAYDIRICI HALE GELEBİLİR

Jeopolitik gerginlikler ve enflasyon gibi altın fiyatını yönlendiren faktörler azalan enflasyon oranına rağmen hala yaygın. Altın fiyatı bu yıl çok sayıda rekor kırdı. Şu anda ons başına 2.500 dolar civarında seyreden bazı uzmanlar altının yakında 3.000 dolar sınırını geçmesini bekliyor. Bu öngörünün enflasyonun son yıllardakine kıyasla çok daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Enflasyon düştüğü için altın fiyatının tekrar düşeceğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Bunun yerine, fiyat yakında engelleyici hale gelebilir.