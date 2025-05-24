Altın yatırımında son dönemeç! İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: Bu seviyelere dikkat

Küresel piyasalarda ons altın, haftayı yüzde 1,18 oranında düşüşle 3.212 dolar seviyesinden kapattı. Perşembe günü 3.120 dolara kadar gerileyen ons altın, yatırımcıların dikkatini üzerine çekerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu düşüşü kademeli alım yapan yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Daha önce yaptığı analizlerde ons altının 3.250 doları test ettikten sonra geri çekileceğini öngördüğünü hatırlatan Memiş, bu öngörüsünün gerçekleştiğini ifade etti.

GRAM ALTINDA 4.500 TL HEDEFİ KORUNUYOR

Yurt içinde gram altın hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. 3.968 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın, sabah saatlerinde 3.985 TL'den alım fırsatı sundu. Haftanın kapanışında ise serbest piyasada 4.111 TL seviyesinden işlem gördü. İslam Memiş, 4.000 TL altındaki seviyelerin yatırımcılar için yeniden bir fırsat sunduğunu belirterek, yılın ikinci yarısı için 4.500 TL hedefinin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı. Ancak bu yükselişlerin yılın ilk çeyreğindeki gibi sert olmayabileceğini de ekledi.

2025 YILI “GÜMÜŞ YILI” OLABİLİR

Gümüş yatırımcıları için de önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons gümüşün haftayı 32,29 dolardan, gram gümüşün ise 40,35 TL’den kapattığını bildirdi. Hafta içinde gram fiyatının 39,65 TL’ye kadar gerilediğini belirten uzman isim, bu seviyelerin yatırım yapılabilir olduğunu söyledi. Ayrıca altın-gümüş rasyosuna dikkat çeken Memiş, Nisan ayında 106 olan bu oranın şu anda 99,19’a düştüğünü ve bu durumun gümüş lehine avantaj sağladığını dile getirdi. 2025 yılının gümüş için öne çıkan bir yıl olacağını düşünen Memiş, gümüşün hâlâ değerinin altında işlem gördüğünü ifade etti.

DOLAR/TL İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ: 45 TL

Döviz cephesine dair öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, haftanın son işlem gününde doların 38,85 TL seviyesinde olduğunu, yıl sonuna kadar ise bu rakamın 40-45 TL bandına ulaşabileceğini söyledi. Dolar kurunda herhangi bir düşüş beklemediğini net bir şekilde belirtti.

ALTIN MI, BİTCOİN Mİ?

Yatırımcıların en sık sorduğu sorulardan biri olan “Altın mı, Bitcoin mi?” konusuna da değinen Memiş, 2025’in ikinci çeyreği için avantajın kripto paralarda olduğunu söyledi. Bitcoin’in 104.000 dolarlık direnci test ettiğine dikkat çeken Memiş, sıradaki hedefin 109.000 dolar seviyesi olduğunu belirtti. Geçmişte önemli alım fırsatlarının 85.500 ve 77.000 dolar aralıklarında oluştuğunu da sözlerine ekledi. Altının yıllık getirilerinin büyük kısmını yılın ilk çeyreğinde verdiğine dikkat çeken Memiş, ikinci çeyrek için Bitcoin’in daha cazip bir yatırım haline geldiğini belirtti.