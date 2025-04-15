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 | İrem Çınar

Altın yatırımında tren kaçtı mı? Uzman isimden kritik açıklama geldi

ABD’nin dalgalı ticaret politikaları ve küresel borsalarda yaşanan çalkantılar altın fiyatlarını hızla yukarı çekti. Altının ons fiyatı son olarak 3.244,60 dolarla rekor kırarken, yatırımcılar arasında bu yükselişi kaçırdıklarına dair bir endişe başladı. Peki, gerçekten altına yatırım yapmak için artık çok mu geç? İşte detaylar...

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Altın yatırımında tren kaçtı mı? Uzman isimden kritik açıklama geldi
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:41

MarketWatch'un haberine göre İngiliz emtia ticaret şirketi GoldCore'un Pazarlama Direktörü Jan Skoyles bu konuda iyimser. Skoyles, "Altından kâr etmek için henüz geç değil, tam aksine şu anda tam zamanı" diyerek yatırımcıları sakinleştirdi.

Ancak uzmanlara göre altının bu yükselişi, ekonomideki derin sorunların açık bir göstergesi. Skoyles, "3.000 dolar seviyesi bir bitiş çizgisi değil, ekonomideki kırılmanın işareti. Altın yükseliyorsa ekonomi iyi gitmiyor demektir. Bu durum, sistemlerin sarsıldığına ve insanların yönetimlerin güvenilirliğini sorguladığına işaret eder" yorumunu yaptı.

Altın yatırımında tren kaçtı mı? Uzman isimden kritik açıklama geldi

ALTIN HÂLÂ GÜVENLİ LİMAN

Aberdeen Investments'tan Robert Minter, altının ilk etapta likidite sağlamak için satıldığını ve ardından tekrar güvenli liman olarak yükseldiğini belirtti. Son dönemde altının yüzde 5’ten az değer kaybettikten sonra yeniden rekor seviyeye ulaştığını söyleyen Minter, bunun altının piyasalardaki önemini gösterdiğini vurguladı.

Franklin Templeton yöneticisi Dina Ting ise ABD Başkanı Trump’ın sürpriz tarife politikalarının yatırımcıları şaşırttığını ve merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Altın yatırımında tren kaçtı mı? Uzman isimden kritik açıklama geldi

ALTINA ÖZEL STATÜ

Hollow Brook Yatırım Direktörü Michael Meechan da altının tarifelerden muaf tutulmasının önemine dikkat çekti. Meechan, "Altının bu özel durumu, finansal piyasalar için kritik önemini gösteriyor. Altın, piyasalardaki belirsizliği azaltmak için kritik bir araç olarak değer görüyor" diye konuştu.

Ancak uzmanlar altını kısa vadede zenginleşme aracı olarak görmenin yanıltıcı olduğunun altını çiziyor. Skoyles, "Altın sizi bir gecede zengin etmez, ancak uzun vadede sizi fakirleşmekten korur. Altın, getiriden ziyade riskten korunma aracıdır" şeklinde konuştu.

Altın yatırımında tren kaçtı mı? Uzman isimden kritik açıklama geldi

PORTFÖYÜNÜZÜ ÇEŞİTLENDİRİN

DWS Varlık Yönetimi'nden Darwei Kung ise yatırımcıların portföylerinde yüzde 5 ila 10 oranında alternatif yatırımlar bulundurmasını önerdi. Altının bu kategoride ideal bir seçenek olduğunu belirten Kung, "Küresel enflasyon ve piyasadaki belirsizlik arttıkça altın daha önemli bir hâle geliyor" dedi.

Kung, altına fiziksel olarak sahip olmadan yatırım yapmak isteyenlerin altın destekli fonları tercih edebileceğini ifade etti. Bu fonlardan biri olan SPDR Gold Shares ETF'si ise yılbaşından beri yüzde 23'lük artış kaydetti.

Altın yatırımında tren kaçtı mı? Uzman isimden kritik açıklama geldi

"BU SADECE BİR RALLİ DEĞİL, BİR KIRILMA"

Skoyles, altının son dönemde yaşadığı hızlı yükselişi basit bir ralli olarak görmenin hata olduğunu belirtti. Pandemi döneminde 2.000 doları aşan altının şimdi çok daha kısa sürede 3.000 doların üzerine çıkmasının ekonomik krizin derinleştiğinin işareti olduğunu söyledi. "Altının bu seviyelere bu kadar hızlı çıkması bir kutlama değil, bir uyarı ışığı" diyen Skoyles, yatırımcıların altına yönelik bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

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