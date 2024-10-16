Altın yeni rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

16 Ekim 2024 15:02 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:20

Altın fiyatları piyasaların FED faiz politikalarına ilişkin beklentileriyle yeni bir rekor kırdı. Ons altın küresel piyasalarda 2 bin 678 dolara kadar yükseldi. Gram altın ons tarafından aldığı destekle 2 bin 952 liraya çıktı.

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Herkes altını beklerken gümüş ralli yapacak

Herkes altını beklerken gümüş ralli yapacak

FED​ yetkililerinin faiz indirimleri​ konusunda temkinli adımlar atacağını duyurması sonrası piyasalar altın fiyatlarına kilitlendi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinde yaşanan düşüş sonrası altın fiyatları rekor seviyelere tırmandı. Gram altın​ fiyatları ile beraber çeyrek altın​ ve yarım altın fiyatları da merak ediliyor. İşte altın piyasalarından son gelişmeler…

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR

Ons altın çarşamba günü ons başına 2.665 dolar civarında işlem gördü. 17 Ekim’de yapılacak FED toplantısı sonrası FOMC tarafından alınacak kararlar altın ve para piyasalarının yılın son çeyreğindeki yolunu belirleyecek. ABD doları, zayıf gelen üretim verilerinin ardından Hazine getirilerinin zayıflamasıyla bir miktar ivme kazandı.

25 BAZ PUANLIK ARTIŞ YÜZDE %100’E YAKIN

Ülkede üretimin seyrine yönelik önemli bir veri olan NY Empire State Üretim Endeksi ekim ayında beklenmedik seviyelerde düşerek son 5 ayın en düşük seviyesine geldi. Piyasalar, perşembe günü ABD perakende satış verilerini ve cuma günü Fed Guvernörü Waller'ın konuşmasını bekliyor. Öte yandan piyasalar Kasım ayında federal fon oranında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını neredeyse %98 olarak fiyatlıyor.

ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Ons altın çarşamba günü yakaladığı sıçramanın ardından 2 bin 673 dolar bandına kadar geldi. Gram altın ons tarafında kaydedilen yükselişle beraber yeni rekor seviyesini test ederek 2 bin 952 liraya çıktı. Kapalıçarşı piyasasında ise 3 bin liranın üzerindeki alım satımlara devam ediyor. Çeyrek altın 5 liranın üzerinde hareket ederken yarım altın 9.637,30 oldu.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI

Öte yandan NCM Yatırım, günlük altın bülteninde piyasaların gelecek dönemdeki seyrine yönelik şunları kaydetti: Altın tarafında haftanın kinci işlem gününde pozitif fiyatlamalar takip ettik. Altın dünü yüzde 0,51 yukarıda 2.662 seviyesinden kapattı. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltmeler zaman zaman altın üzerinde baskı yaratsa da, teknik ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminin bozulmasını beklemiyoruz.

Aksine, geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceği görüşümüzü sürdürüyoruz. Küresel merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımları devam ederken, jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim beklentileri de altın için olumlu bir zemin oluşturuyor. Kısa vadede ise 2.500$ – 2.800$ aralığı dikkat çekmeye devam ediyor.

Dirençler; 2670 – 2680 – 2700 -2.750

Destekler; 2.610 2.590 – 2.550 – 25000