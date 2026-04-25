Altın yeniden yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Yatırımcının güvenli limanı altın yeniden toparlanmaya başladı. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle düşüşe geçen gram altın, dün 6.780 TL seviyesinden açılış yaptıktan sonra 6.840 TL seviyelerine kadar çıktı. Yatırımcılar piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 25 Nisan 2026 Cumartesi güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.708,82 dolar
Satış: 4.709,39 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.183,35 TL
Satış: 6.229,10 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.163 TL
Satış: 44.630 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.536,98 TL
Satış: 44.392,59 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.149 TL
Satış: 22.383 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.085 TL
Satış: 11.212 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.814,23 TL
Satış: 6.815,04 TL