Altın yön arayışında! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarında ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle sert dalgalanmalar yaşanıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Ons altın kaç TL? İşte 19 Nisan 2026 Pazar güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.829,68 dolar
Satış: 4.830,31 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.323,14 TL
Satış: 6.355,60 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 45.114 TL
Satış: 45.739 TL
TAM ALTIN
Alış: 44.452,30 TL
Satış: 45.325,24 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.609 TL
Satış: 23.009 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.304 TL
Satış: 11.470 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.965,35 TL
Satış: 6.966,26 TL