Altın yönünü aşağı çevirdi! İşte 26 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

26 Temmuz 2024 07:18 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 07:19

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 364 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalarak 2 milyon 554 bin 500 liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın 2.523,18 TL'den. çeyrek altın ise 4.228,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 26 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.523,51

Satış 2.523,79

26 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.152,00

Satış 4.226,00

26 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.330,00

Satış 8.445,00

26 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.634,00

Satış 16.837,00

26 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.370,56

Satış 2.370,92