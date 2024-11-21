Altın yönünü yukarı çevirdi! İşte 21 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

21 Kasım 2024 07:16 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:39

ABD Başkanlık seçimi sonrası sert düşüşlerin yaşandığı altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Kasım 2024 altın fiyatları...

Altın alıp ev satmak mantıklı mı? İslam Memiş çok net konuştu: Cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz!

Altın alıp ev satmak mantıklı mı? İslam Memiş çok net konuştu: Cazibesine kapılmayın, gecikirsiniz!

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 647 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 80 bin 100 lira oldu.Serbest piyasada gram altın​ 2.945,97 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.142,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 21 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.945,55

Satış 2.945,97

21 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.061,00

Satış 5.142,00

21 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.106,00

Satış 10.284,00

21 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.165,00

Satış 20.506,00

21 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.656,97

Satış 2.657,24