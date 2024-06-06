Altın yukarı yönlü hareketlendi! İşte 6 Haziran 2024 altın fiyatları

06 Haziran 2024 07:13 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 07:24

2024 yılında dünyanın en çok altın alımı yapan ülkesi! Türkiye listeyi altüst etti

2024 yılında dünyanın en çok altın alımı yapan ülkesi! Türkiye listeyi altüst etti

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 351 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 artışla 2 milyon 448 bin liraya yükseldi.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 460 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 058 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte İşte 6 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.460,27

Satış 2.460,73

6 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.991,00

Satış 4.058,00

6 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.007,00

Satış 8.110,00

6 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.964,00

Satış 16.171,00

6 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.367,24

Satış 2.367,55