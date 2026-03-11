Altın yükselişe geçti! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 11 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ilan ettiği savaşın 12. gününde de piyasalar güne hareketli başladı. Savaşın başlamasıyla yükselen altın beklenmedik bir şekilde düşüş göstermişti. Yatırımcıların da gözü kulağı piyasalardaki son duruma kilitlendi. Bir süredir inişli çıkışlı grafik izleyen altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Mart 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 12.057,00
SATIŞ: 12.216,00
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 7.374,64
SATIŞ: 7.375,50
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ALIŞ: 48.062,00 TL
SATIŞ: 48.586,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 48.776,00 TL
SATIŞ: 49.503,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 24.131,00 TL
SATIŞ: 24.444,00 TL
ONS ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 5.204,89
SATIŞ: 5.205,54