Altın yükselişe geçti! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 16 Nisan 2026 altın fiyatları

ABD-İran savaşının diplomatik müzakereler yoluyla çözülmesi için atılan adımlar hız kazanınca, enflasyon endişelerinin azalmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 16 Nisan 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.826,24 dolar
Satış: 4.826,77 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.293,16 TL
Satış: 6.345,45 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.972 TL
Satış: 45.686 TL
TAM ALTIN
Alış: 44.345,13 TL
Satış: 45.216,01 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.538 TL
Satış: 22.947 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.269 TL
Satış: 11.439 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.940,91 TL
Satış: 6.941,78 TL