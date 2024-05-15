Altın yükselişe geçti! İşte 15 Mayıs 2024 altın fiyatları...

15 May 2024 07:22 - Güncelleme : 15 May 2024 07:29

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 353 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 449 TL'den, çeyrek altın 4.046 TL'den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 15 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.449,43

Satış 2.449,77

15 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.977,00

Satış 4.045,00

15 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.978,00

Satış 8.091,00

15 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.881,00

Satış 16.107,00

15 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.360,07

Satış 2.360,37