Altın yükseliyor! İşte 10 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 07:24 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 08:28
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz 2024 altın fiyatları...
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 503 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 137 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 10 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
10 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.502,99
Satış 2.503,36
10 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.065,00
Satış 4.137,00
10 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 8.156,00
Satış 8.267,00
10 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.287,00
Satış 16.484,00
10 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.367,19
Satış 2.367,98
Kaynak: tgrthaber.com